Lens : Pierre Sage ne veut pas laisser le doute s'installer avec l'OL

Deuxième de Ligue 1, Lens a besoin d'une victoire pour s'assurer de la place de dauphin. Mais l'OL reste en embuscade, et Pierre Sage veut éviter son retour.

Ce ne sera pas la finale pour le titre, comme en 2002, mais le choc OL - Lens de la dernière journée le 17 mai pourrait valoir très cher. Actuellement, l'Olympique lyonnais est troisième, et doit encore sécuriser cette position. Quant aux Sang et Or, ils occupent le deuxième rang, avec quatre points d'avance sur leur poursuivant, et surtout une rencontre en plus à disputer face au PSG. Mais dès vendredi, ils peuvent s'assurer d'être seconds s'ils dominent Nantes à domicile.

C'est le scénario souhaité par Pierre Sage pour éviter tout suspense. Car derrière, il faudra accueillir le Paris Saint-Germain, qui pourrait déjà être champion de France, puis aller à Décines. Nous n'en sommes pas là du tout, mais il n'est pas impossible que les Rhodaniens soient en position de récupérer le strapontin de dauphin lors de l'ultime rendez-vous. Ce que veut éviter l'entraîneur des Nordistes.

"C'est à nous d'accélérer de manière à laisser la distance"

Il s'est exprimé sur la dynamique de son ancienne équipe mercredi. "Le calendrier et les performances qu'ils alignent actuellement nous font considérer qu'ils veulent absolument être dans les trois premiers. Je pense que s'ils peuvent nous doubler, ils ne vont pas se gêner, a-t-il constaté. Mais c'est à nous d'accélérer de manière à laisser la distance. En étant maîtres de notre destin, on a besoin d'une victoire pour les laisser derrière nous. Ou alors, si toutefois on ne fait pas le travail nécessaire contre Nantes, il faudra attendre les matchs de ce week-end. Mais en général, il vaut mieux compter sur nous-mêmes." Un conseil que veut aussi appliquer l'OL.