Lens : Pierre Sage ne veut pas laisser le doute s'installer avec l'OL

Deuxième de Ligue 1, Lens a besoin d'une victoire pour s'assurer de la place de dauphin. Mais l'OL reste en embuscade, et Pierre Sage veut éviter son retour.
Ce ne sera pas la finale pour le titre, comme en 2002, mais le choc OL - Lens de la dernière journée le 17 mai pourrait valoir très cher. Actuellement, l'Olympique lyonnais est troisième, et doit encore sécuriser cette position. Quant aux Sang et Or, ils occupent le deuxième rang, avec quatre points d'avance sur leur poursuivant, et surtout une rencontre en plus à disputer face au PSG. Mais dès vendredi, ils peuvent s'assurer d'être seconds s'ils dominent Nantes à domicile.
C'est le scénario souhaité par Pierre Sage pour éviter tout suspense. Car derrière, il faudra accueillir le Paris Saint-Germain, qui pourrait déjà être champion de France, puis aller à Décines. Nous n'en sommes pas là du tout, mais il n'est pas impossible que les Rhodaniens soient en position de récupérer le strapontin de dauphin lors de l'ultime rendez-vous. Ce que veut éviter l'entraîneur des Nordistes.
"C'est à nous d'accélérer de manière à laisser la distance"
Il s'est exprimé sur la dynamique de son ancienne équipe mercredi. "Le calendrier et les performances qu'ils alignent actuellement nous font considérer qu'ils veulent absolument être dans les trois premiers. Je pense que s'ils peuvent nous doubler, ils ne vont pas se gêner, a-t-il constaté. Mais c'est à nous d'accélérer de manière à laisser la distance. En étant maîtres de notre destin, on a besoin d'une victoire pour les laisser derrière nous. Ou alors, si toutefois on ne fait pas le travail nécessaire contre Nantes, il faudra attendre les matchs de ce week-end. Mais en général, il vaut mieux compter sur nous-mêmes." Un conseil que veut aussi appliquer l'OL.
Mais Nantes joue sa survie , il ne sera pas aisé de les battre .
En tout cas Sage sent le souffle de l'OL dans sa nuque et a raison de mobiliser ses troupes , ils doivent regarder derrière désormais .
Toujours de sages parole Pierre . Le match le plus important avant la finale pour Lens , c'est Nantes et il le sait . Un simple nul entamerait leur capital confiance et on ne manquerait pas à rappeler les vieux souvenirs d' un OL-Lens pour le titre .
Oui bon on sent plus le souffle de Lille que Sage ne sent le notre si tu veux mon avis Juni38 😅
Battre le TFC est essentiel mais ne suffira peut-être même pas pour s’assurer la 3ieme place. Je vois mal le Losc ne rien ramener de Monaco honnêtement.
A l’extérieur ils sont solides ces derniers temps.
attention ça peut aller très vite pour eux , ils peuvent être battus par le Qsg et par nous , ils n'ont pas le droit à l'erreur contre nantes !
Ha oui mais les anticipations à deux matchs ça me parle pas. Deja nous voyons ce qu’on peut ramener de Toulouse. Car si on perd Pierrot peut donner le match à Nantes et à Lyon que ça changera rien.
On va le faire transpirer le Pierrot, cela ne se verra pas sur le visage mais ses pulsations vont faire péter le tensiomètre.....
Il avait l’expression consacrée « vieillir prématurément » j’aime assez car c’est très vrai.
Pour ce qui concerne le match à Décines on peut espérer qu'ils auront la Coupe en tête. Ce ne sera pas un match à gagner absolument : alors que pour nous, ça peut l'être !!
Franchement la deuxième place je m'en fou un peu, ce qu'il faut surtout c'est consolider cette 3e place !! Parce que entre la 3e et la 4e, voir même la 5e, les changements de programmes et économiques sont énormes !
Battez Nantes, et le PSG (qui va laissez ses joueurs au repos pour la finale de LDC), et laissez nous tranquille pour la dernière journée, en plus sinon c'est vos ennemis Lillois qui nous passent devant...
Oui.
Mais notre seule préoccupation devrait être Toulouse.
Cela ne me rassure pas qu’on décortique des scénarios où on gagnerait forcément au stadium.
Meme avec un nul tous ces petits calculs tombent à l’eau. Ne pas oublier d’où on vient, on était encore 6iemes il y a peu.
D'accord avec toi, 2e ou 3e c'est anecdotique.
Financièrement c'est peanuts dans les deux cas, sportivement ça ne change pas grand-chose.