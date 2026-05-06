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Endrick avec ses coéquipiers de l'OL
Endrick avec ses coéquipiers de l’OL (Photo by Francois LO PRESTI / AFP)

OL : Endrick dithyrambique envers Tolisso

  • par David Hernandez

    • Passeur décisif pour Endrick lors de la victoire de l’OL contre Rennes (4-2), Corentin Tolisso a reçu les louanges de son jeune coéquipier. Le capitaine fait l’unanimité cette saison.

    Le vrai leader que l’OL attendait. Cette saison, Corentin Tolisso a pris l’ampleur qui était la sienne avec le brassard de capitaine. Montrant l’exemple dans le vestiaire avec une voix qui porte, le milieu de terrain guide avant tout ses coéquipiers sur le terrain. Dimanche dernier, face à Rennes, il a encore prouvé qu’il était difficile pour l’OL de faire sans lui. Déjà facteur X au moment de son entrée contre Auxerre une semaine plus tôt, le numéro 8 lyonnais a remis ça dès le coup d’envoi. N’ayant pas eu le pied qui tremble au moment de tirer son penalty, Tolisso ne cesse d’améliorer son bilan statistique dans cette saison 2025-2026.

    "C'est une idole ici à Lyon"

    Décisif par ses buts, le champion du monde 2018 sait également se montrer altruiste. Pour sceller la victoire de l’OL contre un concurrent direct, Corentin Tolisso a parfaitement joué le coup pour décaler Endrick, qui a fait parler sa puissance du droit. Avec 21 actions décisives (buts et passes) depuis le début de la saison, le natif de Tarare est l’un des grands messieurs de cet exercice. "Il est notre meilleur joueur, notre capitaine, notre leader. Je ne peux dire que du positif sur Coco, a remercié EndrickC'est quelqu'un qui va toujours se battre pour l'équipe. J'espère qu'il va continuer à s'amuser, qu'il va continuer à aider Lyon. On sait qu'il est une idole ici. Il est un joueur spectaculaire, il a participé à pratiquement tous les buts. Je suis très heureux de jouer avec lui." Des louanges de plus pour le milieu de terrain, qui fait clairement l’unanimité.

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