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Léa Motyka buteuse avec l'équipe de France à l'Euro U17
Léa Motyka buteuse avec l’équipe de France à l’Euro U17 (@UEFA)

Motyka (OL Lyonnes) et les Bleuettes lancent bien leur Euro U17

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Mardi, l'équipe de France U17 a signé une entrée en lice parfaite contre la Pologne dans l'Euro U17. Bien lancées par un penalty de Léa Motyka (OL Lyonnes), les Bleuettes se sont imposées 5-0.

    Franck Plenecassagne et ses joueuses pouvaient difficilement rêver de meilleurs débuts. Mardi se tenait la première journée de cet Euro U17 qui se tient en Irlande du Nord. Si OL Lyonnes et Jonatan ont retenu Maïssa Fathallah, il restait encore des représentantes lyonnaises chez les Bleuettes pour ce premier match contre la Pologne. C'est d'ailleurs l'une d'entre elles qui a mis la France sur la bonne voie. Après avoir provoqué le penalty, Léa Motyka s'est fait justice elle-même un peu après le quart d'heure de jeu (1-0, 18e).

    Elsa Motyka capitaine

    Dans la foulée, les U17 françaises faisaient le break par Rachael Adedini (2-0, 20e). Avant de tuer tout suspense avant la pause avec deux nouvelles réalisations. Dans cette rencontre à sens unique, seule Méhisane Zidi n'a pas joué. Elsa Motyka était titulaire en défense centrale avec le brassard de capitaine et faisait équipe avec Rosie Olando. Maelys Ane est quant à elle rentrée à la 82 dans une deuxième mi-temps moins prolifique avec une seule réalisation pour l'équipe de France à la 86e minute. Mais l'objectif a été rempli avec un choc contre l'Espagne, ce vendredi. 

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    3 commentaires
    1. chignol
      chignol - mer 6 Mai 26 à 14 h 19

      Mince, je savais pas que ce match était retransmis, vous auriez pu nous le faire savoir, O&L, pffff....
      Voici le résumé : https://www.dailymotion.com/video/xa86uaa

      Signaler
      1. chignol
        chignol - mer 6 Mai 26 à 14 h 20

        Et le répelay intégral : https://www.dailymotion.com/video/xa871v4

        Signaler
    2. Avatar
      BadGone91 - mer 6 Mai 26 à 14 h 34

      Avec un superbe but de Dhalluin !!

      (Qui rappelle celui de Marmillot avec l'OL il y a quelques jours)

      Signaler

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