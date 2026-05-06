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Moussa Niakhaté lors d'Auxerre - OL
Moussa Niakhaté lors d’Auxerre – OL (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Prix Marc-Vivien Foé : Niakhaté (OL) parmi les trois finalistes

  • par David Hernandez

    • Dans la liste des dix joueurs pouvant remporter le trophée de meilleur joueur africain de la saison en Ligue 1, Moussa Niakhaté fait désormais partie des trois finalistes. Le défenseur de l’OL est en concurrence avec Mamadou Sangaré (Lens) et son compatriote Lamine Camara (Monaco).

    Qui sera le meilleur joueur africain de la saison en Ligue 1 ? Il faudra attendre le 11 mai prochain pour le savoir, mais cela pourrait bien être un joueur de l'OL. Mardi, les trois finalistes du Prix Marc-Vivien Foé RFI-France 24 ont été dévoilés. Ils étaient dix au départ, ils ne sont dorénavant plus que trois et il n'en restera plus qu'un dans cinq jours pour succéder à Achraf Hakimi. Est-ce que Moussa Niakhaté s'ajoutera au palmarès ? Mystère, mais le défenseur lyonnais fait bien partie des trois derniers noms pour cette récompense individuelle. Il est en concurrence avec son compatriote de l'AS Monaco, Lamine Camara, tandis que le Malien Mamadou Sangaré (Lens) veut jouer les trouble-fêtes.

    Un lauréat historique cette saison

    Quoi qu'il arrive, ce sera une grande première dans l'histoire du Prix Marc-Vivien Foé. En effet, jamais un Sénégalais ou un Malien n'a remporté la distinction. Leader du vestiaire de l'OL, Moussa Niakhaté a des arguments à faire valoir pour décrocher ce trophée individuel. L'OL reste en course pour la Ligue des champions la saison prochaine. Le défenseur est l'un des tauliers d'une formation qui n'est autre que la troisième défense du championnat. Reste à savoir si cela sera suffisant.

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