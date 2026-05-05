Pour la 22e et ultime journée de Première Ligue, OL Lyonnes affronte Montpellier mercredi (17h). Audrey Gerbel sera l’arbitre de la rencontre.

Les Lyonnaises viennent de renverser Arsenal en demi-finale retour de Ligue des champions (3-1). Elles sont qualifiées pour la finale le 23 mai où elles retrouveront le FC Barcelone. En fin de semaine, elles disputeront une autre finale, celle de la Coupe de France face au PSG dimanche (15h30). Mais en attendant, elles doivent finir la saison régulière face à Montpellier mercredi au GOLTC (17h). Elles sont déjà assurées de terminer à la première place et de retrouver Nantes en demi-finale des play-offs le samedi 16 mai (18h).

Pour trouver un véritable enjeu à cette rencontre, il faut aller voir du côté de l’adversaire des Rhodaniennes, le MHSC. Le club héraultais est dixième et pas encore maintenu. Il livrera une bataille à distance avec Lens pour éviter la onzième place, synonyme de relégation.

Quatrième fois cette saison qu'elle arbitre les Lyonnaises

L’arbitre de ce match sera Audrey Gerbel. Elle sera assistée par Siham Boudina et Camille Comba, alors que Margaux Dru a été désignée quatrième arbitre. L'officielle de 41 ans a déjà arbitré OL Lyonnes à trois reprises cette saison, dans trois compétitions. Elle était des victoires contre Marseille en Première Ligue (3-1) et en Coupe LFFP (4-0), mais aussi du large succès en demi-finale de Coupe de France à Strasbourg (6-0).