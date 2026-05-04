Un OL euphorique écarte Rennes, les Lyonnais un peu plus près des étoiles

  • par David Hernandez

    • Ce lundi, l'émission "Tant qu'il y aura des Gones" parlera logiquement de cette fin de saison haletante qui attend l'OL. La Ligue des champions pourrait bien être au rendez-vous, même si tout n'est pas encore réglé avec deux journées à disputer.

    Il y a des lendemains qui déchantent et d'autres bien plus heureux. Ce lundi soir, à partir de 19h, ce ne sera clairement pas la soupe à la grimace sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones". L'OL a montré un très beau visage dimanche soir contre Rennes, au point de s'offrir une victoire non pas facile mais maitrisée. Un 18e succès dans cette saison qui propulse les Lyonnais seuls à la troisième place de cette Ligue 1 puisque Lille a fait nul contre Le Havre. Toutefois, tout reste encore à jouer dans la course à la Ligue des champions puisqu'il reste encore deux journées à disputer. Un déplacement à Toulouse dimanche (21h) puis la réception de Lens, le 17 mai. Six points à prendre pour atteindre cet objectif que tout un club attend depuis maintenant six ans.

    A cette époque, Baptiste Monveneur était en pleine formation à l'Académie. Ce lundi, l'ancien milieu sera sur le plateau de TKYDG pour parler de son histoire, lui qui vient de sortir un livre "A l'aube du jeu et des mots" sur son expérience à Meyzieu. Rendez-vous donc à 19h ce lundi en direct. "Tant qu'il y aura des Gones" est disponible sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, LCTV (Free chaîne 912 et SFR chaînes 391/476), Dailymotion.

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso après son but lors d'OL - Rennes
    Un OL euphorique écarte Rennes, les Lyonnais un peu plus près des étoiles 18:55
    Endrick lors d'OL - Lens
    OL - Lens : le Parc OL se dirige vers un guichets fermés 18:00
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
    Fathallah (OL Lyonnes) ne disputera finalement pas l'Euro U17 17:10
    Afonso Moreira buteur lors de PSG - OL
    Mercato : l'OL va récompenser Moreira 16:23
    Ada Hegerberg après son but contre le Barça
    Ligue des champions : Barça - OL Lyonnes en finale, quatrième du nom 15:40
    La joie des joueurs de l'OL contre Rennes
    OL : quel scénario pour valider la Ligue des champions dès Toulouse ? 14:50
    Estéban Lepaul, attaquant de Rennes
    OL - Rennes (4-2) : Esteban Lepaul fait perdurer la tradition des anciens 14:01
    Ligue des champions : presque six ans d’absence pour l’OL 13:19
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Baptiste Monveneur, milieu passé par l'OL Académie
    OL - Médias : Baptiste Monveneur invité de TKYDG ce lundi 12:30
    Franck Haise, entraîneur de Rennes
    Haise (Rennes) beau joueur après la victoire de l'OL 11:45
    Les joueurs de l'OL félicitent Roman Yaremchuk après son but contre Auxerre
    Ligue 1 : l'OL est désormais assuré d'être européen 11:00
    Dominik Greif félicité par Clinton Mata lors de Brest - OL
    Mata après OL - Rennes (4-2) : "On n'a jamais douté de nous" 10:15
    Ernest Nuamah lors du huitième de finale retour de Ligue Europa entre l'OL et le FCSB (4-0) à Décines-Charpieu le 13 mars 2025
    OL - Rennes (4-2) : treize mois plus tard, Nuamah a rejoué au foot 09:30
    Paulo Fonseca lors de Strasbourg - OL
    Fonseca après OL - Rennes (4-2) : "J'ai fini le match fatigué" 08:45
    La joie des joueurs de l'OL contre Rennes
    OL - Rennes (4-2) : un peu plus près des étoiles 08:00
    Tyler Morton face à Valentin Rongier lors d'OL - Rennes
    OL - Rennes (4-2) : Merah et Morton, deux sorties sans conséquence 07:30
    Endrick avec Roman Yaremchuk lors d'OL - Rennes
    Après OL - Rennes (4-2), Endrick s’exprime sur son avenir 00:04
    Corentin Tolisso après son but lors d'OL - Rennes
    OL - Rennes (4-2) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir 03/05/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut