OL - Rennes (4-2) : treize mois plus tard, Nuamah a rejoué au foot

Victime d’une rupture du ligament croisé en avril 2025, Ernest Nuamah a refoulé une pelouse dimanche soir pour OL - Rennes. L’émotion était palpable chez le Ghanéen, acclamé par le Parc OL à son entrée.

À deux jours près, cela aurait fait treize mois jour pour jour. Mais le calvaire a enfin pris fin. Avec ce genre de blessure, on ne sait pas vraiment combien de temps durera l’embellie, mais dimanche soir, il y avait plus qu’une victoire (4-2) pour l’OL face à Rennes. Une deuxième s’est ajoutée au spectacle dominical à cinq minutes de la fin. Dans le triple changement qu’il a opéré dans cette fin d’OL - Rennes, Paulo Fonseca a choisi de relancer Ernest Nuamah en lieu et place d'Endrick.

Mata : "Ça a dû lui faire bizarre"

Un retour accueilli comme il se doit par tout un stade. Cela faisait plus d’un an que l’ailier n’avait pas foulé une pelouse, qu’elle soit de Ligue 1, de Ligue Europa ou africaine. De quoi rendre cette soirée encore un peu plus parfaite pour le club lyonnais. "On a eu une grosse pensée pour Ernest. Ce n’est pas facile d’être éloigné du terrain pendant un an. Je lui ai dit que ça allait lui faire bizarre (rires). On est content pour lui, qu’il retrouve des sensations. Il va pouvoir apporter un plus à l’équipe", s’est satisfait Clinton Mata après la rencontre.

Cette dizaine de minutes sur le terrain a certainement dû paraitre de très longues minutes pour Ernest Nuamah. Mais l’émotion était là pour le Black Star, plutôt discret et réservé mais qui n’a pu échapper à son moment de gloire devant les deux virages.