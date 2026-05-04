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Ernest Nuamah lors du huitième de finale retour de Ligue Europa entre l'OL et le FCSB (4-0) à Décines-Charpieu le 13 mars 2025
Ernest Nuamah lors du huitième de finale retour de Ligue Europa entre l’OL et le FCSB (4-0) à Décines-Charpieu le 13 mars 2025 (JEAN-PHILIPPE KSIAZEK – AFP)

OL - Rennes (4-2) : treize mois plus tard, Nuamah a rejoué au foot

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Victime d’une rupture du ligament croisé en avril 2025, Ernest Nuamah a refoulé une pelouse dimanche soir pour OL - Rennes. L’émotion était palpable chez le Ghanéen, acclamé par le Parc OL à son entrée.

    À deux jours près, cela aurait fait treize mois jour pour jour. Mais le calvaire a enfin pris fin. Avec ce genre de blessure, on ne sait pas vraiment combien de temps durera l’embellie, mais dimanche soir, il y avait plus qu’une victoire (4-2) pour l’OL face à Rennes. Une deuxième s’est ajoutée au spectacle dominical à cinq minutes de la fin. Dans le triple changement qu’il a opéré dans cette fin d’OL - Rennes, Paulo Fonseca a choisi de relancer Ernest Nuamah en lieu et place d'Endrick.

    Mata : "Ça a dû lui faire bizarre"

    Un retour accueilli comme il se doit par tout un stade. Cela faisait plus d’un an que l’ailier n’avait pas foulé une pelouse, qu’elle soit de Ligue 1, de Ligue Europa ou africaine. De quoi rendre cette soirée encore un peu plus parfaite pour le club lyonnais. "On a eu une grosse pensée pour Ernest. Ce n’est pas facile d’être éloigné du terrain pendant un an. Je lui ai dit que ça allait lui faire bizarre (rires). On est content pour lui, qu’il retrouve des sensations. Il va pouvoir apporter un plus à l’équipe", s’est satisfait Clinton Mata après la rencontre.

    Cette dizaine de minutes sur le terrain a certainement dû paraitre de très longues minutes pour Ernest Nuamah. Mais l’émotion était là pour le Black Star, plutôt discret et réservé mais qui n’a pu échapper à son moment de gloire devant les deux virages.

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    4 commentaires
    1. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - lun 4 Mai 26 à 9 h 34

      Cela fait plaisir ! Surtout qu’il prenne son temps pour bien retrouver ses sensations et être au top pour la saison prochaine.

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    2. Juni38
      Juni38 - lun 4 Mai 26 à 9 h 39

      Quel beau moment et quel beau cadeau pour lui , d'entrer dans cette fin de match .
      Je n'aurai jamais cru le revoir cette saison .

      Son moment face au kop des supporters , il s'en souviendra toujours , il était tellement heureux.

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    3. Avatar
      Monark - lun 4 Mai 26 à 10 h 10

      Content de le revoir et il nous a vite rassuré : il n’a rien perdu de sa force de percussion et de son explosivité.
      Bonne nouvelle !

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    4. kakkolak
      kakkolak - lun 4 Mai 26 à 10 h 16

      Content pour lui!
      Après avoir percuté sur l'aile et repiqué au centre, il a même fait une passe au lieu de tirer!
      S'il améliore sa vision du jeu, il sera intéressant la saison prochaine!

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