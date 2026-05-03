Sûr de lui, l’OL s’impose contre Rennes (4-2) et fait un pas de plus

Dans le choc contre Rennes, l’OL a montré une vraie maitrise pour s’imposer 4-2. Les Lyonnais sont désormais seuls troisièmes de la Ligue 1.
On ne sait pas si la petite musique de la Ligue des champions sera au programme des soirées lyonnaises la saison prochaine. En tout cas, ce dimanche soir, il régnait comme un doux parfum de ces rendez-vous qui manquent tant aux supporters de l’OL et à tout un club. Il faut dire que l’affiche du soir avait tout d’un match qui sentait bon la Ligue des champions avec deux clubs se tenant en un point et avaient ce rêve de C1. Après 90 minutes, c’est bien l’OL qui a fait un pas de plus vers cet objectif. En s’imposant 4-2 contre un concurrent direct, les joueurs de Paulo Fonseca sont désormais seuls troisièmes de cette Ligue 1 qui n’en finit pas de surprendre.
Une vraie maitrise collective
Car oui, si l’ensemble des protagonistes préféraient ne pas y voir un match décisif avant la rencontre, les résultats du week-end en donnaient néanmoins tout l’air. Avec Marseille battu à Nantes et Lille accroché à la maison par Le Havre, toutes les planètes étaient alignées pour voir la formation rhodanienne faire un énième bon coup au classement. Encore fallait-il gagner en clôture de cette 32e journée… Et on ne va pas se mentir, la soirée n’en avait pas pris le chemin. Entre un Corentin Tolisso mis K-O dès la première minute et une ouverture du score incroyable d’Al-Tamari à la sixième, le scénario du pire se mettait tranquillement en place.
Seulement, cet OL était sûr de sa force et rentrer mené au score à la pause aurait clairement été cher payé. Rennes n’a rien montré pendant 45 minutes, hormis un arrêt réflexe de Greif dans le temps additionnel, et la fébrilité défensive bretonne a fini par être punie. Dans un remake du but inscrit contre Auxerre, le ballon déposé de Tolisso sur la tête de Yaremchuk a fait mouche (1-1, 37e). Cinq minutes plus tard, c’est sur une action rappelant celle au Parc des Princes avec Endrick lançant Moreira que le Portugais a gratté un penalty. D’abord passeur, Tolisso s’est transformé en buteur (2-1, 42e).
Un trio offensif qui a bien combiné
En menant 2-1 à la pause, l’OL a validé sa domination. Seulement, le retour des vestiaires a encore été fatal. Dans un scénario que le Parc OL ne connait que trop bien, Esteban Lepaul, en bon ancien de la maison, a remis les deux équipes à égalité (2-2). On aurait pu penser que la machine lyonnaise allait subir une révolte du Stade rennais. Ce ne fut pas le cas car le plan tactique de Paulo Fonseca a parfaitement fonctionné. Le trio d’attaque Endrick - Yaremchuk - Moreira s’est plutôt bien trouvé ce dimanche soir et quatre minutes seulement après l’égalisation, l’OL a repris les devants grâce au plat du pied bien ouvert du Portugais (3-2, 52e).
Il régnait comme une ambiance de chaos dans ce Parc OL en fusion, mais il y avait toujours cette menace d’une égalisation qui pouvait planer. Un doute dissipé à un quart d’heure de la fin avec un missile du droit d’Endrick sur une offrande de Tolisso. Les Lyonnais ont eu la possibilité de tuer définitivement le match par Moreira et Sulc, mais ils ont surtout réussi à ne pas prendre ce but qui aurait mis la boule au ventre. A deux journées de la fin, l’OL est plus que jamais parti pour retrouver la C1. Mais le suspense devrait être total jusqu’à la fin.
Merci
Vraiment un match de haut niveau de bout en bout..
Victoire largement méritée
Et super belle réaction des joueurs qui ont pas paniqué après le but….
Très belle soirée à vous tous 😘
Une bonne soirée !
Sinon, "un pas de plus" vers quoi ?
D'où l'intérêt de lire les articles avant de les commenter...
D'hier après-midi, à aujourd'hui: un week-end parfait !
Merci, merci, merci !!!
Bravo les gones belle victoire
On est clairement monté en puissance ce soir
rennes, 2 occaz 2 buts chance maximale
Endrick, on peut l'acheter au real, faire une offre au moins on peut essayer 😂, quel joueur
Faudra aller a Toulouse comme une grande équipe et s'imposer la bas 🙏
En tout cas, Rennes a été inexistant...
J'étais pas très confiant, mais on les a bouffés...
Quel match!
On va le faire
Le podium
très belle rencontre que l'on a gagné en patron. Malgré l'anomalie statistique du but rennais, les joueurs ont livré un match très costaud, un momentum outrageusement à notre avantage.
Plus que deux matchs, les retours nous font du bien à la tête.
Vraiment un match de très haut niveau avec deux belles équipes.
Même mene 0-1 je me disais qu'on pouvait revenir. Il y a quelques temps, on aurait pas dis la même chose.
Mais il y a une cohésion, une maturité, une complicité dans cette équipe qui est dingue.
Abner a été très bon aussi encore une fois. Il enchaîne.
Tolisso monstrueux encore. Il est a un niveau de dingue aussi bien sur le terrain que comme leader. Ca a été dis lundi dernier dans tkydg, mais il semble épanoui comme jamais
. Endrick qui a été collectif, et a montré de belles choses et dans cet état d'esprit, il est un sacré point en plus.
Si il joue comme ça dans son futur club, il aura tout compris.
Moreira...que dire.... Il est .. je n'ai même pas de mots. Inaretables devant, il avale les kilomètres c est fou.
Merah il m'a encore fait Plaisir. Lui aussi il a fait un nombre de kilomètres de fou. Et il a récupéré pas mal de ballons, les a conserver aussi.
Yaremchuk aussi prends ses marques et se fond dans ce collectif. Je me dis qu'il faudrait peut-être bien le conserver plutôt qu'aller chercher un joueur de ligue 2 allemande.
Il y a un mental, une envie de jouer, on ressort proprement, les transitions aussi et les combinaisons sur les remontées rapides.
Et une grande pensée pour Nuamah pour son retour.
J'ai aimé la grande ovation qu'il a eu et aussi l'accueil du virage nord pour lui. Ca c est mon OL
Et aussi Fofana, triste de ne pas être rentré
Mais il y avait une très belle équipe en face qui a gagné 7 de ses 9 derniers matchs c est pas rien.
Rennes c est fort devant, mais derrière ça pêche et on a bien pu en profiter et on a vraiment gagne la bataille du milieu de terrain
Faut faire le boulot à Toulouse surtout mais je ne pense pas que les joueurs et le staf se relâcheront
Franchement c est beau et merciiiiii.
J'en aurais presque les larmes aux yeux cette ovation cette cohésion avec les joueurs et le public. C'est ça notre club c est ca l OL
semaine prochaine on revient à 1 point de Lens !! finale lors de la dernière journée pour être dauphin...
Et on finira devant l'om quoiqu'il...
lens a un match en moins. la semaine prochaine l'objectif c'est de garder la 3eme place car Lille est a 2 pts donc rien n est fini.
un peu d'enflammade mon cher Florent, juste ça
Bravo les lyonnais !! Franchement c'est fort, ils sont su relever surtout notre super capitaine coco ! Bravo à tout l'equipe, merci pour cette belle soirée .
Quand les gones se mettent à jouer comme ça , on est sur une autre planète ,une 1ére mi temps tout en maitrise..
Difficile de ressortir un joueur plus qu'un autre , c'est un beau collectif bien huilé.
On va aller jusqu'au bout et le dernier match contre Lens , on donnera le coup de grâce...
Endrick quel joueur....
P.tain pavel il doit planter sur ce divin service.
Allez l OL!
Enrick aurait pu se faire deux passes Dé en 2 minutes, Moreira a une énorme occasion aussi
Match parfait ! Une équipe en pleine forme, avec un match par semaine et un retour des blessés ! Un Endrick qui semble prendre ses marques. Une grande équipe ce soir qui nous donne du plaisir! MERCI
Garçons et filles super !
EXCELLENT week- end ! 👍🤩
MERCI Mme Kang !
MERCI L'OL ! 👌
Les fenottes et les gones! Week-end parfait!
Bravo aux deux équipes!
Merci à Fonseca et Giraldez !
Dans le gros pire des pires des cas on finit... devant l'OM !!! j'aime...
Nous ne sommes qu’à 4 pts de Lens certes 1 match en moins mais contre Paris et nous. Cela peut être un défi d’aller les chercher. En tout cas la confiance revient le stade fusionne attention au piège de Toulouse mais ils sont prévenus
magnifique !
Tout a été bien maîtrisé.
Le 1er but de Rennes est exceptionnel. Derrière on a repris notre marche en avant et on les a étouffé.
On aurait pu douter à 2-2 mais le 3e but presque aussitôt les a éteint. Ils faisaient un bon match jusque là et je me dis qu'ils montrent plus de choses intéressantes que Lille, je leur souhaite de passer devant eux.
A 4-2, Fonseca n'est pas passé à 5 derrière, Abner étant au milieu, et ça ça change tout dans la confiance qu'il donne à l'équipe, on n'a jamais tremblé jusqu'à la fin.
Super match, c'est quand même plus simple avec un effectif presque complet !
Bravo Fonseca !
++ Si Lille perd à Monaco la semaine prochaine, deux nuls nous suffisent pour terminer 3ème
Tolisso énorme, un but et deux passes décisives ce soir
Sublime soirée, cette équipe et son état d'esprit font extrêmement plaisir ce soir.
Ca devait être jouissif d'être au stade.
* Les points positifs :
- un état d'esprit parfait, super collectif, bon état d'esprit, une vraie volonté d'avancer collectivement. Suffit de voir la communion avec le public à la fin.
- une maîtrise technique sur la quasi intégralité du match, l'OL largement au dessus de l'une des équipes de L1 les plus en formes
- le milieu Morton - Tolisso - Merah est exceptionnel techniquement et en termes d'intelligence de jeu et mentalité.
Tolisso vrai leader de cette équipe, un creux début 2026 mais ça reste le joueur le plus important de cet effectif. 1 but et 2 passes dé ce soir, excellent, et en plus il finit le match. Merah déjà l'intelligence d'un ancien, parfait dans les petits espaces et les transitions. Il a été très bon cette saison vs PSG aller et retour, Rennes aller et retour, Lille aller, Monaco aller et retour, OM aller (boycotté sans raison au retour par Fonseca), etc etc mais selon des guignols sur ce site il est trop fragile pour la L1 !! Ses absences contre Vigo A & R, TFC aller, PFC aller, Brest aller, Lorient aller, Le Havre retour, Angers retour sont scandaleuses, Fonseca doit répondre là dessus. Content que le Portugais ait rectifié le tir mais malheureusement trop tard, dommage qu'un simple supporter comme moi comprenne mieux le foot que lui depuis 2 saisons.
- Moreira : il est incroyable. Décisif en attaque et défense, joue tout le match. Il est exceptionnel.
- Endrick : super mentalité ce soir et décisif à deux reprises (la passe sur le péno et le but).
- Yaremchuk : même si techniquement et niveau mobilité, il m'exaspère encore, son but ce soir est capital. A saluer, donc.
- Abner : décisif sur les 3ème et 4ème buts, super utile ce soir
- le retour de Nuamah : même si j'ai des doutes sur sa capacité à revenir vu son besoin d'explosivité, j'adore sa mentalité et je suis super content de l'ovation qu'il a reçue à sa rentrée et à la fin du match.
- Tessman : faut aussi le dire quand c'est bien, ce soir c'est le match que j'ai préféré de lui cette saison. Je l'ai trouvé parfait en tous points. Sobre, sans fioriture, sans déchet, franchement pas loin d'être l'homme du match. Il a trouvé sa place idéale et il ne faut plus le bouger de là, clairement.
* Les points négatifs :
- Turpin est une quiche, Al Tamari aurait du prendre rouge
- dommage que Fofana ne soit pas entré (il avait l'air triste) même si je comprends le choix de Fonseca vu que fallait remanier le milieu (la sortie de Merah pousse Carvalho à entrer)
- pas un point négatif mais Tagliafico semble passer derrière Kluivert et Abner désormais. A voir la suite...
Bref, une super soirée !
Au fait à ceux qui me disaient que l'effectif de l'OL c'est 2ème moitié de tableau, voilà ce qu'est l'effectif de l'OL au complet :
GREIF (Descamps)
AMN (Hateboer/Kango) - MATA (Kamara) - NIAKHATE (Kluivert) - TAGLIAFICO (Abner)
MORTON (Tessman / De Carvalho) - TOLISSO (Nartey) - MERAH (Mangala)
ENDRICK (Nuamah / Karabec) - SULC (Yaremchuk / Himbert) - MOREIRA (Fofana, que je mets remplaçant vu le contexte)
Si vous trouvez que ça c'est un effectif faible, allez vous faire soigner.
Vraiment.
Franchement ça fait combien de saisons que l'OL a pas eu un tel effectif ???
J'hallucine de la qualité et la complémentarité de celui ci.
Pour rappel l'année du Final 8 nos arrière gauche c'est Cornet (avant centre de formation) et Koné (niveau CFA).
Merci Mathieu louis jean, c'est l'homme de la Renaissance de l'OL en fait, non ?
C'est quand meme un tout bon pour être allé dénicher nos Joueurs, meme yaremchuk est finalement très utilisé, qui l'eu crut !
Fonseca a en bien fait progresser certains joueurs tout au long de la saison, faut le dire aussi
Quelle bonheur, quelle match!
Meme le but de Rennes j'ai kiffer!
L'impression qu'il ne pouvais rien nous arriver!
J'ai pas envie de mettre un joueur au dessus des autres, merci à tous!
J'ai tout de meme envie de me remercier moi-même, j'ai choisis le bon caleçon, depuis que je le met on gagne, on dort ensemble ce soir et demain je le lave à la main..
Quand tu vois le ballon qu'il donne dans l'espace à Endrick , ce n'est pas la passe qu'il faut regarder mais sa vision avant même de contrôler le ballon il voit l'espace entre les deux défenseurs et Endrick qui se lance , plus qu'a faire la justesse dans sa passe . Dire qu'il a commencé le foot petit en étant défenseur droit , l'Arbresle s'en rappelle ....
Une certitude : Les sardines seront derrière nous !
Rien que ça, c'est déjà jouissif !😜
Pour le reste, j'attends encore une semaine.....
ce soir j'ai retrouvé l'OL des 7 premiers mois de la saison, cette équipe qui me redonne du bonheur, par sa solidarité, son engagement de belles actions. Superbe match ! Merci aux Rennais pour leur fairplay, Rongier et Haise. Quel plaisir aussi de retrouver nos blessés, allez l'OL il reste 2 finales encore et 6 points à prendre ! Merci à Fonseca et bien sûr aux joueurs, ce sont eux qui font (ou pas) le job, et ce soir et une bonne partie de la saison ils l'ont très bien fait !
@cavegone
@eugene
@Gerland Era
Si vous pouvez m'expliquer dans quel secteur de jeu (hormis les frappes de loin mais on s'en tape) Tessman est un meilleur joueur de foot que Merah, merci.
Ca fait 5 mois que j'attends votre réponse.
On comprend que vous vous fassiez discrets ce soir.
On devrait être en demi finale d'Europa Ligue avec l'effectif de dingues qu'on a cette saison.
Dommage même si le podium ca fait déjà plaisir.
Non mais t'es complètement débile mon pauvre ? J'ai jamais écrit quoi que ce soit sur Tessman.
Va chier ailleurs connard, je te l'ai déjà dit.
Fais toi soigner
On a un joker pour assurer la 4 ème place de barragiste ...
C'était le meilleur match de la saison je trouve
"C'était le meilleur match de la saison je trouve"
Clairement !!
Pour moi jusque là les deux meilleurs matches de la saison c'était PSG aller (gros match malgré défaite) et retour.
Mais à chaque fois c'était aussi car le petit Lyon résiste au cador parisien.
Et sinon OM aller, Lille aller, Monaco aller, on gagne mais sans éclat.
Ce soir c'est maîtrise totale (malgré les buts encaissés) dans le jeu, grosse force collective, un immense dynamisme, une grosse confiance en soi, des joueurs qui sont d'une intelligence et mentalité super, franchement un grand plaisir ce match !
"Acheté au Sporting Portugal où il évoluait en équipe B pour seulement 2 millions d'Euros, A. Moreira est l'une des recrues phares lyonnaises de la saison. Cela ressemble un peu au parcours de Bernardo Silva, recruté par Monaco à Benfica B avant de percer."
Extrait du live L'Equipe.
Merci Mathieu Louis Jean et l'équipe du recrutement !!!
Prochaine journée une victoire de l'OL et une contre performance de Lille permettrait de jouer le dernier match en tongs