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Endrick avec Roman Yaremchuk lors d'OL - Rennes
Endrick avec Roman Yaremchuk lors d’OL – Rennes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Après OL - Rennes (4-2), Endrick s’exprime sur son avenir

  • par David Hernandez

    • Buteur contre Rennes, Endrick veut aider l’OL à retrouver la Ligue des champions. Une compétition qui pourrait bien le pousser à rester, même s’il n’est pas maître de son destin.

    On a retrouvé le Endrick brillant de son arrivée depuis quelques matchs. Ce dimanche, l’attaquant brésilien a encore été dans la lignée de ce qu’il montre depuis quelques semaines. Un joueur qui pense collectif et qui a compris que son salut personnel passerait par un OL qui fonctionne bien. Face au Stade Rennais (4-2), le numéro 9 lyonnais a eu un peu de déchet, mais c’est peut-être bien la première fois qu’on l’a senti aussi connecté à ses coéquipiers. Ayant parfaitement lancé Afonso Moreira sur le penalty du 2-1, Endrick y est allé de son but du droit pour tuer le suspense à un quart d’heure de la fin.

    "Je ferai ce que Dieu me dit"

    Il aurait pu y ajouter une ou deux passes décisives avec un peu plus d’efficacité de ses coéquipiers, mais c’est bien cet Endrick-là qu’il faut pour atteindre l’objectif de la Ligue des champions. Une mission qu’il s’était fixée à son arrivée dans la capitale des Gaules. De quoi le pousser à revoir sa position sur son avenir, lui qui n’a plus que deux matchs à jouer sous le maillot de l’OL ? "Je ferai ce que Dieu me dit de faire, ce que ma femme me dit de faire. Si je dois rester à l’OL, je resterai avec plaisir, a-t-il déclaré après la rencontre. Si je dois retourner au Real Madrid, je le ferai. Si le Real veut m’envoyer ailleurs, j’irai ailleurs. Mais c’est la décision de Dieu qui me dira ce que je dois faire."

    "Je ne regrette rien"

    Pas sûr qu’une intervention divine puisse pousser le Real Madrid à faire tel ou tel choix, mais quoi qu’il en soit, Endrick ne "regrette rien" en ce qui concerne son choix de venir en France en janvier. "Je suis très heureux ici à Lyon. J’ai été très bien accueilli par le staff, par le coach, par l’ensemble du club. Je vis vraiment de très belles choses ici et je ne regrette rien. J’ai pris une très bonne décision en venant ici. Si je dois aller à la Coupe du monde, je tiens à remercier tous les gens qui m’ont aidé ici."

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