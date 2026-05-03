Sulc (OL) se fixe quatre objectifs sur la fin de saison

De retour à la compétition contre Auxerre, Pavel Sulc espère retrouver le chemin des filets contre Rennes ce dimanche. Le numéro 10 de l’OL s’est fixé plusieurs objectifs individuels et collectifs sur cette fin de saison.

Il aura donc fallu attendre la 32e journée de Ligue 1 pour revoir un OL au complet. Et encore… Il manquera Orel Mangala et Tanner Tessmann contre Rennes ce dimanche soir (20h45). Mais les retours de Malick Fofana et Ernest Nuamah ont donné du baume au cœur aux supporters lyonnais. En regardant le groupe convoqué par Paulo Fonseca, il y a bien longtemps que le secteur offensif n’avait pas été aussi fourni. Les deux ailiers n’auront que quelques minutes dans les jambes, mais ils viennent s’ajouter aux hommes en forme que sont Afonso Moreira, Endrick, Roman Yaremchuk ou encore Pavel Sulc. Ce dernier reste le meilleur buteur de l’OL cette saison et compte bien profiter de cette fin de saison. "J’aimerais marquer encore trois buts", a-t-il déclaré dans une interview accordée à Ligue 1+.

"Ne pas me blesser et disputer la Coupe du monde"

Cela porterait son total à 14 réalisations, soit à une petite longueur de la performance d’Alexandre Lacazette la saison passée, dont il a hérité du numéro 10. Toutefois, à cet objectif individuel, Pavel Sulc compte bien y ajouter un autre bien plus collectif. En trouvant le chemin des filets, le Tchèque espère aider l’OL "à se qualifier pour la Ligue des champions", de quoi rendre cette saison encore plus réussie. Cela ne lui fera pas marquer de points supplémentaires dans l’esprit de son sélectionneur, lui qui est un cadre de la Tchéquie. Mais en "évitant de se blesser" sur ces trois dernières journées, Sulc ambitionne, sans trop prendre de risques, de "participer à la Coupe du monde". Un évènement que son pays attend depuis vingt ans.