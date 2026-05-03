Actualités
Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l’OM (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Sulc (OL) se fixe quatre objectifs sur la fin de saison

  • par David Hernandez

    • De retour à la compétition contre Auxerre, Pavel Sulc espère retrouver le chemin des filets contre Rennes ce dimanche. Le numéro 10 de l’OL s’est fixé plusieurs objectifs individuels et collectifs sur cette fin de saison.

    Il aura donc fallu attendre la 32e journée de Ligue 1 pour revoir un OL au complet. Et encore… Il manquera Orel Mangala et Tanner Tessmann contre Rennes ce dimanche soir (20h45). Mais les retours de Malick Fofana et Ernest Nuamah ont donné du baume au cœur aux supporters lyonnais. En regardant le groupe convoqué par Paulo Fonseca, il y a bien longtemps que le secteur offensif n’avait pas été aussi fourni. Les deux ailiers n’auront que quelques minutes dans les jambes, mais ils viennent s’ajouter aux hommes en forme que sont Afonso MoreiraEndrick, Roman Yaremchuk ou encore Pavel Sulc. Ce dernier reste le meilleur buteur de l’OL cette saison et compte bien profiter de cette fin de saison. "J’aimerais marquer encore trois buts", a-t-il déclaré dans une interview accordée à Ligue 1+.

    "Ne pas me blesser et disputer la Coupe du monde"

    Cela porterait son total à 14 réalisations, soit à une petite longueur de la performance d’Alexandre Lacazette la saison passée, dont il a hérité du numéro 10. Toutefois, à cet objectif individuel, Pavel Sulc compte bien y ajouter un autre bien plus collectif. En trouvant le chemin des filets, le Tchèque espère aider l’OL "à se qualifier pour la Ligue des champions", de quoi rendre cette saison encore plus réussie. Cela ne lui fera pas marquer de points supplémentaires dans l’esprit de son sélectionneur, lui qui est un cadre de la Tchéquie. Mais en "évitant de se blesser" sur ces trois dernières journées, Sulc ambitionne, sans trop prendre de risques, de "participer à la Coupe du monde". Un évènement que son pays attend depuis vingt ans.

    à lire également
    Arnaud Nordin, joueur offensif de Rennes
    Rennes se déplace au Parc OL sans Nordin

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Jonatan Giraldez lors d'Arsenal - OL Lyonnes
    Giráldez, jeune et ambitieux avec OL Lyonnes 13:30
    Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
    Sulc (OL) se fixe quatre objectifs sur la fin de saison 12:40
    Arnaud Nordin, joueur offensif de Rennes
    Rennes se déplace au Parc OL sans Nordin 11:50
    Georges Mikautadze lors d'OL - Rennes
    OL - Rennes : un match riche en buts 11:00
    Corentin Tolisso lors d'OL - Auxerre
    OL - Rennes : Tolisso comme seul changement ? 10:15
    Jonatan Giraldez, entraîneur d'OL Lyonnes.
    Giraldez après OL Lyonnes - Arsenal (3-1) : "La victoire de tout un club" 09:30
    Khalis Merah lors de Rennes - OL
    Merah avant OL - Rennes : "Je ne m'attendais pas à jouer autant" 08:45
    Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
    OL - Rennes : une balle de set plus qu'une balle de match 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL à Rennes
    OL - Stade Rennais : avant-match, horaire, diffusion TV 07:30
    Tanner Tessmann lors d'Auxerre - OL
    OL - Rennes : Fofana et Nuamah reviennent, Tessmann absent 02/05/26
    Abner lors de Strasbourg - OL
    OL - Rennes : Abner sera titulaire à gauche 02/05/26
    Kadidiatou Diani et Ada Hegerberg (OL Lyonnes)
    Hegerberg après OL Lyonnes - Arsenal (3-1) : "Je ne peux vous dire à quel point on est heureuses" 02/05/26
    Les joueuses d'OL Lyonnes félicitent Jule Brand
    OL Lyonnes renverse Arsenal et retrouve la finale de la Ligue des champions 02/05/26
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    Fonseca avant OL - Rennes : "Pas de revanche par rapport à l'aller" 02/05/26
    Melchie Dumornay et Lindsey Heaps lors d'Arsenal - OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Arsenal : Dumornay et Bacha de retour dans le onze 02/05/26
    Malick Fofana lors de Rennes - OL
    OL - Rennes : Fofana et Nuamah seront dans le groupe 02/05/26
    Alessia Russo lors d'OL - Arsenal
    Ligue des champions : OL Lyonnes veut aussi laver l’affront de la saison passée 02/05/26
    Hans Hateboer, latéral de l'OL
    OL - Rennes : Hateboer ne pourra pas jouer 02/05/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut