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Malick Fofana lors de Rennes - OL
Malick Fofana lors de Rennes – OL (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

OL - Rennes : Fofana et Nuamah seront dans le groupe

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • De retour à l'entraînement depuis plusieurs jours, Malick Fofana et Ernest Nuamah vont retrouver le groupe de l'OL, dimanche (20h45). Les deux ailiers vont apporter des solutions offensives, même s'ils manquent clairement de rythme.

    Le sourire était sur le visage de Paulo Fonseca et en disait beaucoup sur son état d'esprit. À la veille de la réception de Rennes au Parc OL, l'entraîneur lyonnais ne pouvait qu'apprécier d'avoir une très grande majorité de ses joueurs à sa disposition. Dans cette ultime ligne droite que représentent ces trois derniers matchs de Ligue 1, le Portugais a tout son groupe, hormis Orel Mangala. Touché contre Auxerre, le milieu de terrain ne pourra pas postuler contre Rennes et il est le seul absent majeur, avec Hans Hateboerpas disponible pour cette rencontre en raison d'une clause négociée entre les deux clubs lors du prêt à l'automne. Néanmoins, à côté de ça, Fonseca peut se satisfaire de compter à nouveau sur Malick Fofana et Ernest Nuamah"Oui, ils seront dans le groupe demain (dimanche)", a avoué le technicien.

    Himbert devra patienter pour revenir à la compétition

    Cela offre des solutions supplémentaires sur les ailes, un secteur qui avait manqué de choix durant une certaine période. Toutefois, Paulo Fonseca a calmé les ardeurs des supporters, estimant que les deux ailiers "ne sont pas prêts pour commencer, ni pour jouer trop longtemps. Mais ils seront là pour aider l'équipe si elle en a besoin". Des supers jokers en somme pour l'OL. En revanche, Rémi Himbert devra patienter. Comme Fofana et Nuamah, le jeune attaquant a fait son retour à l'entraînement en début de semaine. Néanmoins, Paulo Fonseca considère que c'est encore trop juste pour lui faire reprendre la compétition. Peut-être le 10 mai prochain à Toulouse...

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    2 commentaires
    1. Avatar
      fandelol - sam 2 Mai 26 à 13 h 26

      Je reviens sur le match aller où on s'est fait baiser comme il faut par l'autre pétasse. N'empêche qu'elle ne nous a pas arbitré de la saison suite à ça. J'espère qu'on n'y aura pas droit contre Lens ...

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      1. cavegone
        cavegone - sam 2 Mai 26 à 13 h 31

        Ha ben là t’as 3 gugusses qui nous l’ont mise à l’envers à multiples reprises c’est pas mieux 😅

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