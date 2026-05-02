OL - Rennes : Fofana et Nuamah seront dans le groupe

De retour à l'entraînement depuis plusieurs jours, Malick Fofana et Ernest Nuamah vont retrouver le groupe de l'OL, dimanche (20h45). Les deux ailiers vont apporter des solutions offensives, même s'ils manquent clairement de rythme.

Le sourire était sur le visage de Paulo Fonseca et en disait beaucoup sur son état d'esprit. À la veille de la réception de Rennes au Parc OL, l'entraîneur lyonnais ne pouvait qu'apprécier d'avoir une très grande majorité de ses joueurs à sa disposition. Dans cette ultime ligne droite que représentent ces trois derniers matchs de Ligue 1, le Portugais a tout son groupe, hormis Orel Mangala. Touché contre Auxerre, le milieu de terrain ne pourra pas postuler contre Rennes et il est le seul absent majeur, avec Hans Hateboer, pas disponible pour cette rencontre en raison d'une clause négociée entre les deux clubs lors du prêt à l'automne. Néanmoins, à côté de ça, Fonseca peut se satisfaire de compter à nouveau sur Malick Fofana et Ernest Nuamah. "Oui, ils seront dans le groupe demain (dimanche)", a avoué le technicien.

Himbert devra patienter pour revenir à la compétition

Cela offre des solutions supplémentaires sur les ailes, un secteur qui avait manqué de choix durant une certaine période. Toutefois, Paulo Fonseca a calmé les ardeurs des supporters, estimant que les deux ailiers "ne sont pas prêts pour commencer, ni pour jouer trop longtemps. Mais ils seront là pour aider l'équipe si elle en a besoin". Des supers jokers en somme pour l'OL. En revanche, Rémi Himbert devra patienter. Comme Fofana et Nuamah, le jeune attaquant a fait son retour à l'entraînement en début de semaine. Néanmoins, Paulo Fonseca considère que c'est encore trop juste pour lui faire reprendre la compétition. Peut-être le 10 mai prochain à Toulouse...