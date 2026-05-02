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Les joueuses d'OL Lyonnes félicitent Jule Brand
Les joueuses d’OL Lyonnes félicitent Jule Brand (Photo by Richard HEATHCOTE / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL Lyonnes - Arsenal : avec notre code promo, des tarifs réduits en virage

  • par David Hernandez

    • Ce samedi (15h), OL Lyonnes affronte Arsenal pour la demi-finale retour de Ligue des champions. Le club espère atteindre les 25 000 spectateurs. Il reste encore des places en virages et notre code OLETLY est toujours utilisable.

    90 minutes au mieux. Avec un but de retard à combler, OL Lyonnes est encore loin d'avoir dit son dernier mot dans la course à la finale de la Ligue des champions. Ce samedi (15h), les Lyonnaises n'ont pas d'autre choix que de s'imposer pour a minima égaliser dans cette double confrontation. Il faudra gagner par deux buts d'écart pour espérer être de la partie à Oslo le 23 mai prochain. Pour cela, Jonatan Giraldez et ses joueuses espèrent compter sur le soutien de leurs supporters.

    Ils seront plus de 20 000 déjà, mais dans ces dernières heures, le club ne serait pas contre atteindre les 25 000 places. En ce sens, les virages sud et nord ont été ouverts à la vente avec des tarifs attractifs. Ils le seront encore un peu plus grâce au code promo d'Olympique-et-Lyonnais. En entrant OLETLY sur ce lien, vous pouvez bénéficier d'une place à 6€ en virage sud intermédiaire.

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