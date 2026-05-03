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Corentin Tolisso lors d'OL - Auxerre
Corentin Tolisso lors d’OL – Auxerre (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

OL - Rennes : Tolisso comme seul changement ?

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Sur une série de trois victoires de suite, l'OL espère emmagasiner de la confiance supplémentaire ce dimanche contre Rennes. Satisfait du visage lyonnais contre Auxerre, Paulo Fonseca ne devrait pas tout bouleverser dans son onze de départ.

    De la continuité dans les performances et dans le onze de départ ? Samedi, en conférence de presse, Paulo Fonseca n'a pas manqué de distribuer les bons points. Il faut dire qu'après une série négative de neuf matchs sans victoire, l'OL a entamé une dynamique bien plus positive avec trois succès de rang. Cela a permis à la formation lyonnaise de se relancer pleinement dans la course à la Ligue des champions. Alors, forcément, ce dimanche, le coach rhodanien espère voir ses ouailles poursuivre sur le même chemin que les dernières sorties. Tout indique d'ailleurs qu'il devrait s'appuyer sur les mêmes joueurs que ceux de la victoire (3-2) contre Auxerre, le week-end dernier.

    Yaremchuk plutôt que Sulc ?

    À une exception près, puisqu'Orel Mangala s'est blessé durant cette rencontre et qu'il n'est pas disponible pour la venue de Rennes. Un contretemps car le Belge revenait bien, mais cela reste atténué par le retour de Corentin Tolisso. "Préservé" contre l'AJA, le capitaine sera de retour dans le onze de départ de l'OL, compensant ainsi l'absence de Mangala. Ce devrait être ainsi le seul changement, comme Paulo Fonseca a confirmé qu'Abner continuerait à gauche de la défense. Et vu les propos du Portugais sur Roman Yaremchuk, on imagine mal voir l'Ukrainien commencer sur le banc, même si Pavel Sulc est de retour.

    La composition probable : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Merah, Morton, Tolisso - Endrick, Yaremchuk, Moreira

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    2 commentaires
    1. Avatar
      Gerland Era - dim 3 Mai 26 à 10 h 37

      La rédac d’Olympique&Lyonnais kiffe tellement Merah qu'il occupe à lui 2 seul 2 postes au milieu... 🙂

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      1. Avatar
        Turgot - dim 3 Mai 26 à 10 h 48

        Avec 1 Merah, on ne perd pas, alors avec 2, c'est minimum 4-0 😊
        Sinon Yaremchuk ça me parait logique de jouer avec un vrai 9 qui pèse sur les défenses à domicile et qui vient de marquer un doublé. Sulc entrera en 2nde mi-temps pour porter le coup de grâce !

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