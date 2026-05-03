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Les joueuses d'OL Lyonnes félicitent Jule Brand
Les joueuses d’OL Lyonnes félicitent Jule Brand (Photo by Richard HEATHCOTE / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Ligue des champions : Bayern ou Barça pour OL Lyonnes ? Brand a sa petite préférence

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Qualifié pour la finale de la Ligue des champions le 23 mai prochain à Oslo, OL Lyonnes attend désormais de connaitre son adversaire. Ce sera soit le Bayern Munich, soit le FC Barcelone.

    Personne ne faisait mieux avant même cette édition 2026, mais OL Lyonnes va encore augmenter le curseur d’un cran. En s’offrant la tête du tenant du titre qu’est Arsenal (3-1), les Lyonnaises se sont qualifiées pour la finale de la Ligue des champions qui se jouera à Oslo. Le 23 mai prochain, ce sera ainsi la 12e fois que le club lyonnais a la possibilité de remporter un titre dans son histoire. Il faudra malgré tout faire un ultime effort dans cette compétition, en prenant le meilleur sur le Bayern Munich ou le FC Barcelone. La deuxième demi-finale se tient ce dimanche en Catalogne et les coéquipières de Wendie Renard auront forcément un œil attentif.

    Des retrouvailles avec Vanessa Gilles ?

    Pourtant, samedi, après la qualification, personne ne voulait se projeter sur une préférence entre les deux clubs. Ada Hegerberg, Melchie Dumornay et Jonatan Giraldez ont plutôt botté en touche, estimant que "le meilleur gagne". C’est finalement Jule Brand qui s’est laissée aller à une confession sur l’issue de cette deuxième demie. "J’ai hâte de jouer cette finale. Bayern ou Barça ? J’ai beaucoup d’amies à Munich, je vais les supporter. Je vais regarder le match et je leur souhaite le meilleur." En plus de plusieurs coéquipières de la sélection allemande pour Brand, OL Lyonnes pourrait ainsi recroiser la route d’une certaine Vanessa Gilles, qui a quitté le club lyonnais pour celui de Bavière l’été dernier. Le clin d’œil serait sympa.

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    3 commentaires
    1. Avatar
      Bernie - dim 3 Mai 26 à 15 h 16

      Le match est à 16h30 et non pas 18h

      Signaler
      1. OL-91
        OL-91 - dim 3 Mai 26 à 15 h 25

        Cela ressemble de plus en plus à des horaires SNCF.

        Signaler
        1. seb.66
          seb.66 - dim 3 Mai 26 à 15 h 41

          Plutôt Renfe, pour le coup...

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