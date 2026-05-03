Qualifié pour la finale de la Ligue des champions le 23 mai prochain à Oslo, OL Lyonnes attend désormais de connaitre son adversaire. Ce sera soit le Bayern Munich, soit le FC Barcelone.

Personne ne faisait mieux avant même cette édition 2026, mais OL Lyonnes va encore augmenter le curseur d’un cran. En s’offrant la tête du tenant du titre qu’est Arsenal (3-1), les Lyonnaises se sont qualifiées pour la finale de la Ligue des champions qui se jouera à Oslo. Le 23 mai prochain, ce sera ainsi la 12e fois que le club lyonnais a la possibilité de remporter un titre dans son histoire. Il faudra malgré tout faire un ultime effort dans cette compétition, en prenant le meilleur sur le Bayern Munich ou le FC Barcelone. La deuxième demi-finale se tient ce dimanche en Catalogne et les coéquipières de Wendie Renard auront forcément un œil attentif.

Des retrouvailles avec Vanessa Gilles ?

Pourtant, samedi, après la qualification, personne ne voulait se projeter sur une préférence entre les deux clubs. Ada Hegerberg, Melchie Dumornay et Jonatan Giraldez ont plutôt botté en touche, estimant que "le meilleur gagne". C’est finalement Jule Brand qui s’est laissée aller à une confession sur l’issue de cette deuxième demie. "J’ai hâte de jouer cette finale. Bayern ou Barça ? J’ai beaucoup d’amies à Munich, je vais les supporter. Je vais regarder le match et je leur souhaite le meilleur." En plus de plusieurs coéquipières de la sélection allemande pour Brand, OL Lyonnes pourrait ainsi recroiser la route d’une certaine Vanessa Gilles, qui a quitté le club lyonnais pour celui de Bavière l’été dernier. Le clin d’œil serait sympa.