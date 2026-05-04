OL - Rennes (4-2) : un peu plus près des étoiles

En s’imposant 4-2 face à Rennes, l’OL a pris seul les commandes de la troisième place. Une position qui l’enverrait directement en Ligue des champions, même si rien n’est encore joué à deux matchs de la fin.

Deux jours de spectacle à Décines pour ce premier week-end prolongé de mai. Au lendemain de la qualification d’OL Lyonnes pour la finale de la Ligue des champions, leurs homologues masculins ont fait un pas supplémentaire vers cette compétition européenne absente de leur calendrier depuis maintenant six ans. En prenant le meilleur sur Rennes (4-2), sans que cela souffre de contestation, l’OL a profité des faux pas de Lille mais aussi de l’OM pour voir d’encore un peu plus près cette Ligue des champions.

Seule à la troisième place avec désormais deux longueurs d’avance sur les Dogues, la formation rhodanienne n’a pas encore fini le travail et c’est avant tout le message qui a dominé après la rencontre dominicale (4-2). "On va se calmer, parce que si je parle maintenant et que le prochain match ça ne se passe pas, vous serez sur nous, a déclaré dans un sourire Clinton Mata. Après, c'est un fait, on commence à se rapprocher petit à petit, mais vous savez, dans le football, tout peut se passer. Il faut rester humble."

Encore à la merci de ses concurrents

Le discours est sensiblement le même depuis de longues semaines déjà. On se souvient encore quand Corentin Tolisso jouait les lanceurs d’alerte après une victoire face à Nice mi-février et que l’OL avait pris ses distances sur ses poursuivants. La suite avait donné raison au capitaine lyonnais et l’heure n’est donc pas à s’enflammer. Il y a certes eu une vraie communion avec le public du Parc OL, mais pour ce qui est des festivités, on attendra encore un peu.

Dans le meilleur des cas, l’objectif pourrait être rempli dimanche prochain à Toulouse. Dans un contexte moins favorable, une semaine plus tard à la maison face au RC Lens de Pierre Sage. Et dans le scénario du pire, il n’arrivera jamais car l’OL reste toujours à la portée de ses concurrents. "C'était un match important mais pas décisif. Nous devons continuer avec cet équilibre, a abondé Paulo Fonseca en conférence de presse. Il nous reste deux rencontres très difficiles à disputer, dont la première à Toulouse. Je connais très bien cette équipe qui joue très bien contre les meilleurs."

Endrick : "L’OL n’aurait jamais dû quitter la Ligue des champions"

Revenu d’entre les morts en juillet dernier, le club lyonnais pourrait jouer aux fanfarons. Mais c’est précisément cet été caniculaire qui permet à toutes les sphères de rester les pieds sur terre. Non sans un brin d’excitation. Car oui, dimanche soir, l’OL s’est bien rapproché "un peu plus près des étoiles". Ces étoiles qui ont brillé dans la nuit décinoise dimanche et qui ne demandent qu’à retrouver leurs bonnes vieilles habitudes des matchs européens de milieu de semaine. Une compétition que l’OL n’aurait "jamais dû quitter" d’après Endrick. "Le travail n’est pas terminé", mais il est en très belle voie depuis dimanche soir et ce succès contre Rennes.