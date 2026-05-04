Fonseca après OL - Rennes (4-2) : "J'ai fini le match fatigué"

De son banc de touche, Paulo Fonseca a vécu avec passion la rencontre entre l'OL et le Stade Rennais dimanche soir. L'entraîneur portugais estime néanmoins que la victoire lyonnaise est amplement méritée.

Quel est votre sentiment cette belle victoire contre un concurrent direct qu'est Rennes (4-2) ?

Je suis très fatigué. J'ai vécu avec stress toute la rencontre. Mais naturellement, je suis très content car nous avons réussi un match incroyable. Ces trois points sont importants. Ce n'était pas facile après avoir encaissé un but très rapidement (par Al-Tamari) sur une action technique formidable, probablement le ou l'un des plus beaux buts de la saison. Mais notre équipe était équilibrée. On a continué à produire notre jeu.

Mener à la mi-temps a-t-il été un soulagement malgré tout ?

On a inscrit naturellement deux buts (2-1). Nous pouvions faire plus. Là, la deuxième partie du match a commencé. Et après l'égalisation de Rennes (2-2), nous avons eu pour la deuxième fois une très forte réaction. On finit avec quatre buts (4-2) mais nous pouvions encore marquer plus. C'est peut-être notre meilleur match de la saison. Celui contre Paris (2-0) était celui avec notre meilleure animation défensive. Ce (dimanche) soir, on a dominé et on s'est créé beaucoup d'opportunités. J'aime gagner mais plus de cette manière.

Est-ce que tout s'est passé comme ce que vous aviez imaginé notamment dans le pressing ?

On a préparé une stratégie agressive et un pressing haut sur la ligne défensive de Rennes. On a très bien pressé, ce qui nous a permis de récupérer beaucoup de ballons dans leur camp, on était disciplinés. L'organisation de Rennes avait été bien disséquée durant la semaine.