Fonseca après OL - Rennes (4-2) : "J'ai fini le match fatigué"

De son banc de touche, Paulo Fonseca a vécu avec passion la rencontre entre l'OL et le Stade Rennais dimanche soir. L'entraîneur portugais estime néanmoins que la victoire lyonnaise est amplement méritée.
Quel est votre sentiment cette belle victoire contre un concurrent direct qu'est Rennes (4-2) ?
Je suis très fatigué. J'ai vécu avec stress toute la rencontre. Mais naturellement, je suis très content car nous avons réussi un match incroyable. Ces trois points sont importants. Ce n'était pas facile après avoir encaissé un but très rapidement (par Al-Tamari) sur une action technique formidable, probablement le ou l'un des plus beaux buts de la saison. Mais notre équipe était équilibrée. On a continué à produire notre jeu.
Mener à la mi-temps a-t-il été un soulagement malgré tout ?
On a inscrit naturellement deux buts (2-1). Nous pouvions faire plus. Là, la deuxième partie du match a commencé. Et après l'égalisation de Rennes (2-2), nous avons eu pour la deuxième fois une très forte réaction. On finit avec quatre buts (4-2) mais nous pouvions encore marquer plus. C'est peut-être notre meilleur match de la saison. Celui contre Paris (2-0) était celui avec notre meilleure animation défensive. Ce (dimanche) soir, on a dominé et on s'est créé beaucoup d'opportunités. J'aime gagner mais plus de cette manière.
Est-ce que tout s'est passé comme ce que vous aviez imaginé notamment dans le pressing ?
On a préparé une stratégie agressive et un pressing haut sur la ligne défensive de Rennes. On a très bien pressé, ce qui nous a permis de récupérer beaucoup de ballons dans leur camp, on était disciplinés. L'organisation de Rennes avait été bien disséquée durant la semaine.
Quel match !
Pour moi le meilleur de la saison , je suis d'accord avec Paulo .
On peut même avoir des regrets qu'ils n'aient pas eu ce niveau en coupe d'europe , on pouvait la remporter mais on ne va pas faire la fine bouche , l:objectif numéro 1 était le podium et il ne manque plus beaucoup pour y arriver , je ne l'aurai jamais cru en août dernier .
Oui match magnifique!
J'étais plutot confiant pour ma part, à partir du moment ou on ne jouerai qu'un match par semaine, on avait tout pour se mêler à la lutte..
Mais ce n'est pas finis, ca se jouera jusqu'a la fin..
Toulouse m'inquiète beaucoup plus que Rennes et Lens..
Sinon je constate que ceux qui prenaient un malin plaisir à détruire l'équipe ou qui s'acharnait sur Endrick quand nous avions un calendrier démentiel et des absents en pagaille disparaissent quand l'OL performe et qu'Endrick plante, offre 3 caviars et vient parler en francais en conf de presse...
Donc je pense à eux ce matin, un petit coucou à Groot et gOLdorak principalement..
Le plus intéressant dans ce match c'est que je n'ai jamais eu peur , même après les 2 buts en début de chaque mi temps . On sent une équipe aboutie et talentueuse .
Sûr qu'avec toutes les blessures on ne pouvait pas faire 2 très bons match par semaine ( c'est d'ailleurs la différence entre Lens et nous )
Le prochain match contre Toulouse sera crucial , mais souvent les positions ne changent pas lors de la dernière journée ; le Monaco Lille et le Lens Nantes pourraient toutefois laissé le suspense jusqu'au bout .
Je suis d'accord avec vous c'était un super match. L'équipe était en confiance et malgré ce premier but concédé ils n'ont pas paniqué. C'est souvent le signe d'un OL très fort. Et puis je pense que ces matchs là on les aime beaucoup. Des matchs où il y a beaucoup d'espaces ! Les rennais attaquent et laissent des espaces, ce qui profite à nos attaquants !
Yaremchuk qui devient efficace dans la surface ! Tolisso bon, toujours le même, super niveau et super mec !
Moreira quand il est lancé il est presque inarrêtable !
Endrick a fait une très bonne deuxième mi-temps, je l'avoue. Il a été très disponible, explosif, et au bon endroit au bon moment. Par contre sa première mi-temps était cata ! Que des mauvais choix, même si il est vrai c'est un joueur qui provoque, donc c'est normal.
Nos défenseurs ont eu un peu de mal face à Embolo, même Niakhaté qui est d'habitude plutôt solide face à ce genre de joueur.
Mention spécial pour Abner qui a énormément apporté je trouve sur son côté gauche, quand il est haut comme ça sur le terrain il est très bon !
Abner il m'épate, sincèrement on en parle pas assez, ok il peut passer a travers mais il est tellement précieux, capable de jouer partout comme AMN en fait..
Ce sont des mecs qui peuvent avoir des trous mais le bilan global est quand meme largement positif..
Bravo à Fonseca de l'avoir fait progresser..
Hier ils sont tous bon, en face il y avais une bonne equipe en confiance qui pouvait etre 3eme en cas de victoire..
Yaremchuk que j'ai beaucoup critiqué a(tres bien) jouer sur ses qualités, Endrick et Moreira ont encore fait un match incroyable, toute la defense était omniprésente, les entrants se sont tous mis au diapason..
Et Tolisso pouah quelle joueur exceptionnel !!!!
Oui cependant il faut tenir compte des blessures et de la répétition des matchs. Hier soir nous avons alignés nos meilleurs joueurs (titulaires et remplaçants). Jouer avec une attaque composée de Moreira, Roman Y. /Sulc , Endrick et notre sympathique Ernest cela n’était pas arrivé depuis des mois. Attention à Toulouse le match au stadium sera un match de gala pour les Toulousains et leurs supporters. Allez l OL et bravo Fonseca.
Razik,
Le pseudo Tongariro... fout le binz, depuis tres longtemps, on le sait vous le savez... pas besoin d étayer.( sauf mauvaise foi de votre part).
Quand comptez vous agir?
Moi perso suis pret a le rencontrer et lui botter le cul... manifestement il est fuyant...
Vous de votre coté pourriez vous nous indiquer si le probleme, parce que c en est un, est pris en compte?
Il y a longtemps que je ne m'étais pas fait insulté ( pour une question d'opinion sur un joueur et un coach ) comme cela .
Les substances qu'il doit prendre sont l'origine du problème à mon humble avis .
Salut,
Je n'ai pas suivi les dernières interactions, mais quand je vois que tu menaces ouvertement... ça donne plutôt envie de te sanctionner toi 🙂
Bah mon gars...dans ce cas je peux pas t aider.
Si un type insulte a outrance, qu on lui propose un rdv , qu il decline et que tu le défends...ce bredin de chi.sse
Je peux pas t aider.
Pis botter le cul... est ce une menace? Franchement. C est tradi.
Quand a ton tour il t insultera... tu.penseras à moi.
J attends la position de O&L.
Razik?
Salut Badgone91 , je croyais que tu parlais à moi ; regarde dans les commentaires d'hier soir , c'est un peu comme si Tongarino te traitait de " sac à merde " parce que tu as trouvé Yaremtchuk efficace ou Hendrick mauvais en première mi temps .
J'ai pas le temps d'aller voir tout ça mais vous êtes beaucoup à le signaler effectivement..
Il y a sur ce forum depuis qq temps des dérives inacceptables qui font que certains ne postent plus ou beaucoup moins.
C'est devenu très pesant.
Ne pas vouloir sanctionner alors que les insultes ou les menaces pleuvent devient du laxisme et est très regrettable.
Je sais que Razik répugne jouer les censeurs mais son site réputé pour sa bonne tenue est devenu pour certains un défouloir nauséabond.
Jusqu'à quand...?
Je pense qu il convient d IGNORER les messages insultants . Je sais que c’est difficile MAIS si vous répondez, vous donnez de l importance à des gens qui n’en valent pas la peine. Ne sacrifiez pas ce forum à cause d une minorité nauséabonde.
bonjour à tous
je ne viens qu’épisodiquement commenter mais je lis tous les articles Ol&lyonnais.
Je ne comprends pas comment on peut « s’engueuler » comme ça sur des forums. On peut émettre une opinion en restant courtois et en respectant les autres. La première des choses c’est de rester poli et la seconde de tirer dans le même sens pour l’équipe, les joueurs le staff Mme Kang et les responsables.
HEUREUSEMENT la grande majorité d’entre nous agissent comme ça. De petites « piques « mais rien de méchant.
Je vous souhaite une très bonne semaine et à dimanche pour soutenir notre très cher Ol.
Mon pronostique : victoire 3 à 2 contre Toulouse.
Il y a 2/ 3 gars a virer.pas plus...
On le sait tous. On les connait tous.
Stop l hypocrisie.
Des actes!
Razik... positionne toi, tu as tous les élements. ( regarde hier apres un super match qui fout le bo.del) mince!
De plus en plus la notion de respect par a vau-l'eau.
Impossibles de confronter des idées, voire de changer d'avis sans déclencher des réactions epidermiques