Ligue 1 : l'OL est désormais assuré d'être européen

En battant Rennes dimanche soir, l'OL a pris seul les commandes de la troisième place de Ligue 1. Avec les différents résultats du week-end, la formation lyonnaise se retrouve désormais assurée d'avoir un futur européen la saison prochaine.

Ce n'était pas un "match décisif" mais bien un match capital malgré tout. Dans la course à la Ligue des champions, l'OL savait qu'il jouait gros contre Rennes dimanche soir à la maison. Malgré l'enjeu et la pression du résultat, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont certainement livré leur meilleure prestation de la saison. Il y a certes ces deux buts encaissés, mais à côté de ça, la formation rhodanienne a fait preuve d'une vraie maitrise qui a fait plaisir à voir. Avec trois points en plus dans la besace, l'OL a pris seul les commandes de la troisième place, avec à présent deux unités d'avance sur Lille, quatrième.

Monaco peut-il faire les affaires de l'OL ?

Pour la course à la Ligue des champions, rien n'est encore joué, mais en s'imposant pour la 18e fois cette saison en Ligue 1, l'OL a définitivement validé une participation à une Coupe d'Europe pour la saison prochaine. Avec sept points d'avance sur Marseille, actuel septième du championnat, Paulo Fonseca et ses joueurs ne pourront pas finir en dessous de la dernière place qualificative qu'est la sixième occupée par Monaco. Le club de la Principauté reçoit d'ailleurs Lille le week-end prochain. Deux clubs en course pour l'Europe et cela fera forcément les affaires lyonnaises, au point d'espérer même une victoire de l'ASM pour atteindre son ultime objectif : la C1.