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La joie des joueurs de l'OL contre Rennes
La joie des joueurs de l’OL contre Rennes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : quel scénario pour valider la Ligue des champions dès Toulouse ?

  • par David Hernandez

    • En s’imposant contre Rennes dimanche soir, l’OL a fait un pas supplémentaire vers la Ligue des champions. Les Lyonnais peuvent valider cette troisième place dès dimanche prochain à Toulouse. Voici le scénario.

    Encore deux journées à tenir. La fin de saison se rapproche dangereusement et pourtant, il y a une excitation singulière qui se dégage à Décines. Sur une série de quatre victoires consécutives en Ligue 1, l’OL s’est complètement relancé dans la course à la Ligue des champions, au point d’être désormais tout seul à la troisième place. Grâce à sa victoire contre Rennes (4-2) dimanche soir et au nul de Lille contre Le Havre (1-1), la formation rhodanienne compte désormais deux points d’avance sur le LOSC et quatre sur Rennes. Ce n'est pas encore suffisant pour définitivement en finir avec ce sprint final, mais les Lyonnais ont fait un grand pas vers cet objectif.

    Deux scenarii possibles

    Les coéquipiers de Corentin Tolisso sont désormais maîtres de leur destin, n'ayant plus les Dogues pouvant leur souffler la troisième place sur un simple goal-average. En s'imposant sur les deux dernières journées, l'OL n'aura même pas besoin de se soucier de ce que font ses concurrents. Toutefois, cet objectif qu'est la Ligue des champions et surtout la troisième place pourraient être validés dès le week-end prochain à Toulouse (dimanche, 21h). Suivant bien évidemment certains scenarii.

    Quel scénario pour finir troisième dès la 33e journée ?

    • L'OL gagne à Toulouse et Lille fait nul ou perd contre Monaco
    • L'OL fait nul à Toulouse, Lille perd à Monaco et Rennes ne gagne pas contre le Paris FC
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