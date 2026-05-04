OL - Lens : le Parc OL se dirige vers un guichets fermés

Après la victoire contre Rennes dimanche soir, les places pour OL - Lens ont été prises d’assaut. Le Parc OL se dirige tranquillement vers un guichets fermés pour ce dernier match de la saison. Avec l’espoir d’une qualification pour la Ligue des champions à fêter.

Dimanche soir, joueurs et staff n’ont pas pu faire comme si de rien n’était. Même Esteban Lepaul, pourtant dans le camp adverse, a reconnu que le public "a entraîné l’OL" au moment de l’égalisation de Roman Yaremchuk. Le Parc OL n'avait pourtant pas réussi à atteindre le guichets fermés, mais il régnait une ambiance de Ligue des champions. Cela était plutôt de circonstance avec un match capital dans cette course à l’Europe. Les plus de 51 000 spectateurs ont ainsi joué leur rôle de douzième homme à merveille, comme c’est le cas depuis le début de la saison.

L'espoir d'un dénouement heureux

Après Rennes, c’est ainsi Lens qui se présentera pour le dernier match à la maison, le dernier match de la saison tout simplement, le 17 mai prochain. Malgré un multiplex finalement décalé au dimanche à 21h, le Grand Stade s’annonce plein comme un œuf. À deux semaines de la rencontre, les ventes de places se sont accélérées en même temps que l’OL prenait le meilleur sur Rennes (4-2). Selon nos informations, le Parc OL n'est déjà plus très loin d'afficher complet pour cette rencontre de la 34e journée de Ligue 1. Il reste encore des places disponibles, mais c’est bien dans un stade à guichets fermés que les joueurs de Paulo Fonseca pourraient célébrer une qualification pour la Ligue des champions.