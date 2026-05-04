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Endrick lors d'OL - Lens
Endrick lors d’OL – Lens (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Lens : le Parc OL se dirige vers un guichets fermés

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Après la victoire contre Rennes dimanche soir, les places pour OL - Lens ont été prises d’assaut. Le Parc OL se dirige tranquillement vers un guichets fermés pour ce dernier match de la saison. Avec l’espoir d’une qualification pour la Ligue des champions à fêter.

    Dimanche soir, joueurs et staff n’ont pas pu faire comme si de rien n’était. Même Esteban Lepaul, pourtant dans le camp adverse, a reconnu que le public "a entraîné l’OL" au moment de l’égalisation de Roman Yaremchuk. Le Parc OL n'avait pourtant pas réussi à atteindre le guichets fermés, mais il régnait une ambiance de Ligue des champions. Cela était plutôt de circonstance avec un match capital dans cette course à l’Europe. Les plus de 51 000 spectateurs ont ainsi joué leur rôle de douzième homme à merveille, comme c’est le cas depuis le début de la saison.

    L'espoir d'un dénouement heureux

    Après Rennes, c’est ainsi Lens qui se présentera pour le dernier match à la maison, le dernier match de la saison tout simplement, le 17 mai prochain. Malgré un multiplex finalement décalé au dimanche à 21h, le Grand Stade s’annonce plein comme un œuf. À deux semaines de la rencontre, les ventes de places se sont accélérées en même temps que l’OL prenait le meilleur sur Rennes (4-2). Selon nos informations, le Parc OL n'est déjà plus très loin d'afficher complet pour cette rencontre de la 34e journée de Ligue 1. Il reste encore des places disponibles, mais c’est bien dans un stade à guichets fermés que les joueurs de Paulo Fonseca pourraient célébrer une qualification pour la Ligue des champions.

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    3 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - lun 4 Mai 26 à 18 h 08

      il n'y a déjà plus d'offres grand public !

      Signaler
    2. Avatar
      lekinslayer - lun 4 Mai 26 à 18 h 18

      Comme quoi "l'heure du match a 21h fait que personne ne peut venir" non, c'est que les gens n'en n'ont pas envie, et gardent leurs maigres économies pour des moments importants

      Signaler
    3. dede74
      dede74 - lun 4 Mai 26 à 19 h 18

      N'est-ce pas une sorte de remake ce match ? bon ce n'est pas la première place qui est en jeu mais, si ma mémoie ne défaille pas trop, c'est bien contre Lens que nous avons conquis le premier titre lors de la dernière journée et Lens était en tête.

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