Contre Rennes, l’OL a enfin réussi à inverser le cours d’un match

Mené au score dès la 6e minute, l’OL n’a pas paniqué contre Rennes. En s’imposant 4-2, les Lyonnais ont enfin réussi à gagner un match après avoir concédé l’ouverture du score. Ce n’était plus arrivé depuis octobre dernier.

Le but est tellement venu de nulle part qu’il n’y a même pas eu un vent de panique. Dimanche dernier, contre Rennes, la réalisation extraordinaire d’Al-Tamari aurait pu mettre un coup derrière la tête de l’OL après seulement six minutes de jeu. Il n’en a rien été car les Lyonnais ont continué à produire leur jeu. Même si cela a mis un peu de temps à venir, il n’y a pas eu de précipitation pour revenir dans la rencontre. Sûre de sa force, la formation lyonnaise a "peut-être livré sa meilleure prestation" de la saison, dixit Paulo Fonseca. Cela lui a permis de renverser le cours de cette rencontre dans laquelle Rennes a réussi à égaliser au retour des vestiaires en deuxième mi-temps.

Plus d'un an sans être à 11 contre 11

Voir l’OL s’imposer après avoir concédé le premier but n’est pas vraiment une habitude cette saison. D’abord parce que les coéquipiers de Corentin Tolisso a souvent cherché à prendre les commandes en premier. Mais quand les vents ont été contraires, ils ont eu du mal à inverser la tendance. Ce fut le cas à Lorient (1-0), à Strasbourg (3-1) ou contre le Paris FC (1-1). Il fallait d’ailleurs remonter au 25 octobre dernier lors du match aller contre le RCSA à Décines pour voir l’OL s’imposer après avoir été dos au mur. Et comme le souligne le compte Stats Foot, à 11 contre 11, cela faisait plus d’un an, à l’occasion d’un OL - Lille, dernier match disputé par Ernest Nuamah, avant son retour dimanche contre Rennes.