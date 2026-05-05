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Le plateau de TKYDG
Le plateau de TKYDG (@WilliamPham)

OL - Médias : rejoignez-nous sur Facebook

  • par Tristan Le Pezennec
  • 1 Commentaire

    • Olympique-et-Lyonnais est de retour sur Facebook. Suivez toute l’actualité de l’OL grâce à des vidéos, des liens vers les articles du site, des extraits de l’émission Tant qu’il y aura des Gones, et bien plus encore…

    Course à la Ligue des champions, finales en pagaille pour OL Lyonnes, fin de saison pour les équipes de l’Académie, mercato, Coupe du monde… L’actualité autour de l’écosystème lyonnais s’annonce très chargée dans les prochaines semaines. Pour vous faciliter le suivi, rendez-vous sur tous nos réseaux sociaux, où vous pouvez retrouver l’intégralité des articles du média Olympique-et-Lyonnais, les replays et les extraits de l’émission Tant qu’il y aura des Gones, ainsi que du contenu exclusif.

    Déjà présents sur X, où nous rassemblons tous les articles publiés sur le site, sur Instagram, sur TikTok et sur LinkedIn, nous venons de relancer une page Facebook "TKYDG". N’hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez ne rien manquer de l’actualité de l’OL, et si vous voulez participer au développement de votre site préféré.

    TKYDG | Lyon | Facebook

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    1 commentaire
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mar 5 Mai 26 à 13 h 46

      On trouve ça aussi sur facebook, une sculpture magnifique et plein de sens :

      https://www.facebook.com/reel/1292978342966425/?mibextid=ZZyLBr

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