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OL : suivez Olympique-et-Lyonnais et "Tant qu'il y aura des Gones" sur nos différents réseaux sociaux

  • par Gwendal Chabas

    • Juste avant que ne démarre vraiment la préparation de l'OL avec les matchs amicaux, mettez-vous à jour sur les différents réseaux sociaux de Tant qu'il y aura des Gones.

    Le mercato est bien lancé à l'OL, donc il faut suivre l'actualité. Votre média Olympique-et-Lyonnais vous relate chaque jour les dernières informations, statistiques et autres nouveautés en lien avec l'Olympique lyonnais et OL Lyonnes. Dès la semaine prochaine, la préparation s'accélérera avec les deux premiers matchs amicaux de l'été. Rendez-vous le mercredi 8 puis le samedi 11 juillet afin de vivre les rencontres face à Mâcon 71 et au FC Saint-Gall (10h30). Avant ça, prenez quelques secondes pour suivre l'ensemble de nos réseaux sociaux.

    En plus du site internet et de la chaîne YouTube, sur laquelle vous pouvez retrouver les émissions de Tant qu'il y aura des Gones mais aussi des interviews exclusives, Olympique-et-Lyonnais est présent sur TikTok, InstagramX ou encore Facebook. Alors n'hésitez pas à nous suivre pour aider au développement du média.

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