Avant d'affronter l'OL, le FC Saint-Gall a disputé un mini-tournoi

Invaincu jusqu'à présent en préparation, le FC Saint-Gall a participé à un mini-tournoi en Suisse. Bilan, une victoire et une défaite avec deux équipes distinctes.

Le FC Saint-Gall est comme l'OL. Il doit lui aussi préparer une échéance importante cet été, le deuxième tour de qualification de la Ligue Europa face à Benfica. Rendez-vous le 23 juillet pour la première manche. Les joueurs d'Enrico Maaßen sont donc un peu plus avancés que les Lyonnais, qui n'ont pas encore disputé leur premier match amical. Leur futur adversaire le 11 juillet en a lui disputé quatre, dont deux samedi.

Les jeunes assurent, le 11-type moins

Il participait à un mini-tournoi en Suisse, avec deux affiches de 45 minutes au programme. Ils ont d'abord dominé le FC Vaduz, du Liechtenstein (1-0), avec une équipe de jeunes. Puis, ils ont perdu sur le même score contre les Autrichiens d'Austria Lustenau, avec cette fois-ci un 11 que l'on pourrait considérer comme type.

Après ces deux parties, qui faisaient suite à deux succès face au SCR Altach 3 à 2 puis au FC Winterthur 1 à 0, l'entraîneur reconnaissait qu'ils "avaient encore du travail". À noter que le 2e du dernier championnat suisse et vainqueur de la Coupe a quelques blessés dans ses rangs, dont l'attaquant Nevio Scherrer depuis ce week-end.