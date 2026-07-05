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Mohamed Ouédraogo, défenseur latéral (@OL)

Mohamed Ouédraogo, 3e Burkinabé à porter le maillot de l'OL

  • par Gwendal Chabas

    • Après Bakary Koné et Bertrand Traoré, l'OL a recruté un troisième Burkinabé. Mohamed Ouédraogo s'est engagé avec les Lyonnais vendredi.

    Lorsqu'il a évoqué ce sujet dans l'interview qu'il a accordée au média du club, Mohamed Ouédraogo a précisé qu'il n'avait pas encore eu Bertrand Traoré au téléphone. Cependant, il a ajouté que l'ailier passé par l'Olympique lyonnais jouait le rôle de "grand frère" en sélection. L'attaquant, désormais libre de tout contrat, pourra donner quelques conseils à la dernière recrue rhodanienne. En s'engageant avec l'OL vendredi, le latéral est devenu le troisième Burkinabé à porter cette tunique.

    Plus de 125 matchs pour Koné et Traoré avec l'OL

    On se souvient de Bertrand Traoré, qui a disputé 126 rencontres, pour 33 buts, entre 2017 et 2020. Un passage loin d'être linéaire, bien qu'il ait commencé de belle manière (18 réalisations pour sa première saison). Auparavant, le premier joueur issu du Burkina Faso à arborer les couleurs lyonnaises était Bakary Koné. Le défenseur est resté cinq ans, de 2011 à 2016, participant au total à 141 confrontations, mais seulement 12 lors du dernier exercice.

    Si son aîné a remporté la Coupe de France et le Trophée des champions en 2012, on peut espérer pour Mohamed Ouédraogo que son passage soit davantage marquant que ceux de ses prédécesseurs. En tout cas, ce transfert représente beaucoup pour l'arrière-gauche, dont le père est supporter de l'OL.

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