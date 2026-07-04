L'OL, un club qui compte pour Mohamed Ouédraogo

Le choix de rejoindre l'OL n'est pas anodin pour Mohamed Ouédraogo. Dans sa famille, on supporte l'Olympique lyonnais depuis plusieurs années.

Trois en trois jours. Depuis le 1er juillet, date de la nouvelle saison, l'OL a annoncé trois nouvelles recrues. La dernière se nomme Mohamed Ouédraogo. Le défenseur arrive pour 2,2 millions d'euros en provenance de l'Autriche. Son ancienne formation, le SCR Altach, pourrait espérer récolter 0,6 M€ de bonus. Désormais sous contrat jusqu'en 2031, le footballeur de 23 ans devrait entrer dans la rotation, voire mieux, au poste de latéral gauche dans le Rhône. Ce qui dans son histoire personnelle a du sens.

Son père et son oncle supportent l'OL

En effet, dans sa famille, on soutient l'Olympique lyonnais. "Je regardais beaucoup l'OL avec mon papa car c'était son équipe préférée en France. Je me souviens que parfois, il nous disait que s'il gagnait, il allait nous donner un peu d'argent (il rit). Moi aussi j'aimais bien les admirer, se remémore-t-il au micro du club. C'était l'époque de Samuel Umtiti, il me semble. Mon oncle, qui m'a énormément soutenu, adorait également Lyon."

Dix ans plus tard, le voilà donc joueur dans cette institution. Il devrait rapidement avoir l'occasion de se montrer sous cette tunique, avec les matchs amicaux dès la semaine prochaine.