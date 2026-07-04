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Moussa Niakhaté (Sénégal) et Erling Haaland (Norvège) à la Coupe du monde (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

OL : le bilan des Lyonnais à la Coupe du monde après les 16es

  • par Gwendal Chabas

    • Il ne reste plus que deux Lyonnais en lice dans cette Coupe du monde. Les 16es de finale ont été fatals à plusieurs joueurs de l'OL, qui sont désormais en vacances.

    Alors qu'ils étaient six sur la ligne de départ de la Coupe du monde, puis cinq après la phase de poules, ils ne sont plus que deux désormais. Tout au long de la semaine ont eu lieu les 16es de finale. Et ces affiches à élimination directe n'ont pas franchement souri aux Lyonnais. À l'image des éliminations de Moussa Niakhaté (Sénégal) et de Duje Caleta-Car (Croatie) dans des scénarios rocambolesques. Le revers d'Ernest Nuamah et du Ghana contre la Colombie apparaît plus logique (1-0).

    Matchs le mardi pour les deux joueurs

    Trois hommes désormais en vacances, quelques jours après Pavel Sulc, sorti très tôt avec la Tchéquie. Il ne reste donc plus que Matt Turner (États-Unis) et Nicolas Tagliafico (Argentine) pour représenter l'OL. Les deux hommes disputeront leur 8e de finale le mardi 7 juillet à 2 heures du matin en France et à 18 heures. Respectivement contre la Belgique et l'Égypte.

    Le calendrier des Lyonnais au Mondial

    Matt Turner (États-Unis)

    • États-Unis - Paraguay (4-1, sur le banc)
    • États-Unis - Australie (2-0, sur le banc)
    • États-Unis - Turquie (3-2, 90 minutes)
    • États-Unis - Bosnie-Herzégovine (2-0, sur le banc)
    • États-Unis - Belgique (07/07 à 2h)

    Moussa Niakhaté (Sénégal)

    • France - Sénégal (3-1, 90 minutes)
    • Norvège - Sénégal (3-2, 90 minutes)
    • Sénégal - Irak (0-5, 90 minutes)
    • Belgique - Sénégal (3-2 ap, 120 minutes, une passe décisive)

    Duje Caleta-Car (Croatie)

    • Angleterre - Croatie (4-2, sur le banc)
    • Panama - Croatie (0-1, sur le banc)
    • Croatie - Ghana (2-1, sur le banc)
    • Portugal - Croatie (2-1, sur le banc)

    Nicolas Tagliafico (Argentine)

    • Argentine - Algérie (3-0, sur le banc)
    • Argentine - Autriche (2-0, 9 minutes)
    • Jordanie - Argentine (1-3, 90 minutes)
    • Argentine - Cap-Vert (3-0 ap, 35 minutes)
    • Argentine - Égypte (07/07 à 18 heures)

    Pavel Šulc (République tchèque)

    • Corée du Sud - République tchèque (2-1, 64 minutes)
    • République tchèque - Afrique du Sud (1-1, 36 minutes)
    • République tchèque - Mexique (0-3, 90 minutes)

    Ernest Nuamah (Ghana)

    • Ghana - Panama (1-0, 58 minutes)
    • Angleterre - Ghana (0-0, sur le banc)
    • Croatie - Ghana (2-1, 19 minutes, une passe décisive)
    • Colombie - Ghana (1-0, 12 minutes)
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