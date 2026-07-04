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Robbie Ure lorsqu’il évoluait avec les jeunes d’Anderlecht (Photo by KURT DESPLENTER / BELGA MAG / Belga via AFP)

Mercato : l'OL s'intéresserait à un prolifique attaquant écossais

  • par Gwendal Chabas
  • 3 Commentaires

    • Auteur de 16 buts en 16 matchs sur la première moitié de saison avec les Suédois de l'IK Sirius, Robbie Ure serait sur les tablettes de l'OL. Il devrait quitter son club cet été.

    Si l'OL a recruté dans toutes les lignes cet été, il lui manque encore quelques pièces à son puzzle pour bâtir l'équipe 2026-2027. Notamment au poste d'avant-centre, où plusieurs noms ont été évoqués ici et là. Vendredi, c'est celui de Robbie Ure qui est sorti par l'intermédiaire du journaliste spécialisé Ben Jacobs, qui travaille avec GiveMeSport. L'Equipe aussi, ce samedi, indique qu'il y aurait un intérêt lyonnais pour ce grand buteur (1m89) qui évolue en Suède.

    Sur la première moitié de saison, l'attaquant de l'IK Sirius s'est signalé en marquant à 16 reprises en 16 matchs toutes compétitions confondues. Il a par exemple inscrit un quadruplé lors de sa dernière apparition vendredi. Son équipe fait d'ailleurs un départ canon avec neuf succès en onze rencontres et la première place en championnat. De quoi visiblement attirer les écuries du top 5 européen.

    Valorisé à 5 millions mais encore 3 ans de contrat

    Outre les Rhodaniens, ces deux sources parlent des convoitises d'Hoffenheim, Strasbourg et Nice. Âgé de 22 ans, Robbie Ure est Écossais. Il est passé par les Glasgow Rangers, avant de filer en Belgique. Il termine sa formation à Anderlecht entre 2023 et 2025. En mars 2025, l'IK Sirius tente le pari d'aller le chercher chez les jeunes pour lancer sa carrière professionnelle. Il frappera 11 fois en 30 apparitions pour sa première année, en plus de 4 passes décisives. Profil plutôt mobile, il n'est pas réputé pour son jeu de tête, mais a priori, pas de quoi réfréner les clubs qui surveillent ce buteur valorisé à 5 millions par Transfermarkt. Son contrat court jusqu'en 2029, ce qui devrait faire monter les enchères.

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    3 commentaires
    1. Avatar
      Poupette38 - sam 4 Juil 26 à 16 h 24

      Seulement voilà, Nice et surtout Strasbourg s'y intéresse (l'équipe),

      "Mercato : l'Écossais Robbie Ure intéresse Strasbourg"
      "Meilleur buteur du Championnat suédois, l'Écossais Robbie Ure (Sirius) est notamment suivi par Strasbourg"

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    2. Avatar
      Monark - sam 4 Juil 26 à 16 h 31

      Je préfère le profil du joueur des rangers. Certes plus cher.

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    3. Avatar
      Gerland Era - sam 4 Juil 26 à 16 h 39

      Là ça sent plutot le 2e AC. Qui ne jouerait pas tous les matchs. Quand tu vois les buts qu'il met en Suède, ça permet pas de se dire qu'il viendrait jouer titulaire. Une bonne partie des buts en question font vraiment championnat amateur. Je pense que même en L2 tu vois pas trop ce genre de buts super cheum.
      Un des deux portugais en n.1 et lui en n.2 ca pourrait être bien.
      J'ai lu qu'il avait de grosses stats sur le pressing et la fixation des defenses.

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