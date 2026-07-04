Mercato : l'OL s'intéresserait à un prolifique attaquant écossais

Auteur de 16 buts en 16 matchs sur la première moitié de saison avec les Suédois de l'IK Sirius, Robbie Ure serait sur les tablettes de l'OL. Il devrait quitter son club cet été.

Si l'OL a recruté dans toutes les lignes cet été, il lui manque encore quelques pièces à son puzzle pour bâtir l'équipe 2026-2027. Notamment au poste d'avant-centre, où plusieurs noms ont été évoqués ici et là. Vendredi, c'est celui de Robbie Ure qui est sorti par l'intermédiaire du journaliste spécialisé Ben Jacobs, qui travaille avec GiveMeSport. L'Equipe aussi, ce samedi, indique qu'il y aurait un intérêt lyonnais pour ce grand buteur (1m89) qui évolue en Suède.

Sur la première moitié de saison, l'attaquant de l'IK Sirius s'est signalé en marquant à 16 reprises en 16 matchs toutes compétitions confondues. Il a par exemple inscrit un quadruplé lors de sa dernière apparition vendredi. Son équipe fait d'ailleurs un départ canon avec neuf succès en onze rencontres et la première place en championnat. De quoi visiblement attirer les écuries du top 5 européen.

Valorisé à 5 millions mais encore 3 ans de contrat

Outre les Rhodaniens, ces deux sources parlent des convoitises d'Hoffenheim, Strasbourg et Nice. Âgé de 22 ans, Robbie Ure est Écossais. Il est passé par les Glasgow Rangers, avant de filer en Belgique. Il termine sa formation à Anderlecht entre 2023 et 2025. En mars 2025, l'IK Sirius tente le pari d'aller le chercher chez les jeunes pour lancer sa carrière professionnelle. Il frappera 11 fois en 30 apparitions pour sa première année, en plus de 4 passes décisives. Profil plutôt mobile, il n'est pas réputé pour son jeu de tête, mais a priori, pas de quoi réfréner les clubs qui surveillent ce buteur valorisé à 5 millions par Transfermarkt. Son contrat court jusqu'en 2029, ce qui devrait faire monter les enchères.