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Claudio Braga, joueur de Heart of Midlothian (Photo by Zak Mauger / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Mercato : cet attaquant lié à l'OL évoque son avenir

  • par Gwendal Chabas
  • 6 Commentaires

    • Cláudio Braga serait sur les tablettes de l'OL pour cet été. L'attaquant s'est exprimé sur son avenir, après une saison réussie à Hearts of Midlothian.

    De quoi sera fait l'avenir de Cláudio Braga ? Meilleur joueur du championnat écossais qu'il était proche de remporter avec Hearts of Midlothian, l'avant-centre serait particulièrement convoité. L'Olympique lyonnais ferait partie des candidats, pour un footballeur évalué entre 7 et 10 millions d'euros. Rappelons que le Portugais a marqué à 17 reprises en 44 sorties toutes compétitions confondues, en plus de ses 6 passes décisives. Ce qui a augmenté sa cote.

    Mais lui ne semble pas plus se préoccuper de la suite que cela. Il lui reste encore deux ans de contrat avec le club d'Édimbourg. Rien ne presse donc pour l'attaquant de 26 ans. "Je suis très content de ma situation. Tout ce qui touche à mes intérêts personnels relève de mes agents. Je ne m'en occupe pas", a-t-il déclaré au micro d'A Bola. Surtout qu'il pourrait bien disputer la coupe aux grandes oreilles.

    Face au Sturm Graz, avant de retrouver l'OL ?

    En effet, Hearts of Midlothian affrontera le Sturm Graz fin juillet lors du 2e tour préliminaire. Après quoi, en cas de succès, il pourrait retrouver... l'OL. "Je suis sur le point de réaliser l'un de mes plus grands rêves, a-t-il confié à nos confrères. Savoir qu'il est possible de jouer en Ligue des champions est incroyable, même s'il ne s'agit que d'un match de qualification." Cláudio Braga semble donc avoir l'intention de participer à ce début de campagne avec sa formation, plutôt que d'envisager un transfert. Mais dans le football, on sait bien que rien n'est jamais gravé dans le marbre.

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    6 commentaires
    1. Ben01
      Ben01 - ven 26 Juin 26 à 15 h 30

      "Tout ce qui touche à mes intérêts personnels relève de mes agents. Je ne m'en occupe pas"

      C'est quand même hyper flippant ces joueurs qui disent confier leur vie à d'autres.

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      1. Kim Kallschtroumpf
        Kim Kallschtroumpf - ven 26 Juin 26 à 15 h 35

        .

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      2. Kim Kallschtroumpf
        Kim Kallschtroumpf - ven 26 Juin 26 à 15 h 35

        C’est surtout une façon d’éluder la question et de ne pas se mettre en porte-à-faux.

        Sinon des 9 qu’on lie à l’OL, c’est celui qui m’excite le moins, je serai même inquiet du rapport qualité prix.

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        1. Avatar
          leroilyon - ven 26 Juin 26 à 16 h 02

          Salut c'est qui les autres 9 évoqué ?

    2. Avatar
      Monark - ven 26 Juin 26 à 15 h 46

      Si des discussions ont réellement démarré , il fait preuve d’un sacré détachement.🤔

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    3. janot06
      janot06 - ven 26 Juin 26 à 16 h 34

      Peut-être une façon de mettre une certaine pression sur l"OL dans l'optique d'obtenir le meilleur contrat possible.
      Perso, un joueur qui se sait convoité par un club et qui s'exprime ainsi ne m'emballe pas.
      Comme dit l'autre : "cache ton enthousiasme"...
      Next ?

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