Mercato : cet attaquant lié à l'OL évoque son avenir

Cláudio Braga serait sur les tablettes de l'OL pour cet été. L'attaquant s'est exprimé sur son avenir, après une saison réussie à Hearts of Midlothian.

De quoi sera fait l'avenir de Cláudio Braga ? Meilleur joueur du championnat écossais qu'il était proche de remporter avec Hearts of Midlothian, l'avant-centre serait particulièrement convoité. L'Olympique lyonnais ferait partie des candidats, pour un footballeur évalué entre 7 et 10 millions d'euros. Rappelons que le Portugais a marqué à 17 reprises en 44 sorties toutes compétitions confondues, en plus de ses 6 passes décisives. Ce qui a augmenté sa cote.

Mais lui ne semble pas plus se préoccuper de la suite que cela. Il lui reste encore deux ans de contrat avec le club d'Édimbourg. Rien ne presse donc pour l'attaquant de 26 ans. "Je suis très content de ma situation. Tout ce qui touche à mes intérêts personnels relève de mes agents. Je ne m'en occupe pas", a-t-il déclaré au micro d'A Bola. Surtout qu'il pourrait bien disputer la coupe aux grandes oreilles.

Face au Sturm Graz, avant de retrouver l'OL ?

En effet, Hearts of Midlothian affrontera le Sturm Graz fin juillet lors du 2e tour préliminaire. Après quoi, en cas de succès, il pourrait retrouver... l'OL. "Je suis sur le point de réaliser l'un de mes plus grands rêves, a-t-il confié à nos confrères. Savoir qu'il est possible de jouer en Ligue des champions est incroyable, même s'il ne s'agit que d'un match de qualification." Cláudio Braga semble donc avoir l'intention de participer à ce début de campagne avec sa formation, plutôt que d'envisager un transfert. Mais dans le football, on sait bien que rien n'est jamais gravé dans le marbre.