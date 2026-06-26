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Khalis Merah (OL) face à Geronimo Rulli (OM)
Khalis Merah (OL) face à Geronimo Rulli (OM) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : des changements de numéro à venir

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Comme à chaque intersaison, des joueurs de l'OL vont changer de numéro. Ce pourrait être le cas pour Khalis Merah et Ernest Nuamah.

    Pour les supporters, ce n'est pas un détail anodin. Lorsqu'on va acheter le maillot de son club fétiche, on peut chercher à le faire floquer avec le nom et le numéro de son joueur favori. Pour l'OL, il convient d'attendre un peu, car des bouleversements auront lieu dans le groupe de Paulo Fonseca. Kaïl Boudache est pour l'instant la première recrue annoncée. Mais même parmi les membres de l'effectif déjà présents, il devrait y avoir des changements.

    Khalis Merah dans la lignée des Lyonnais ?

    Ainsi, dans une vidéo partagée par le club ce vendredi, on apprend que deux footballeurs aimeraient modifier leur numéro. Au milieu, le Gone Khalis Merah (44) milite pour obtenir le 18. Il suivrait ainsi les pas d'un certain Nabil Fekir par exemple, ou encore de Rayan Cherki. "Dans la continuité des Lyonnais", résume l'intendant Jérôme Renaud, qui prépare déjà l'ensemble du matériel en vue de la reprise le 29 juin. Il prendrait la suite de Rachid Ghezzal, qui l'avait cette saison.

    En attaque, Ernest Nuamah sera très attendu sur l'exercice 2026-2027. Le Ghanéen, actuellement à la Coupe du monde, souhaite récupérer le 7, que portait Adam Karabec. Lui qui dispose présentement du 37.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      lekinslayer - ven 26 Juin 26 à 14 h 38

      C'est rassurant ça un peu "Ernest Nuamah ... souhaite récupérer le 7"

      ça veut dire qu'il se sent suffisamment en forme et remis pour faire toute une saison a fond, content de le revoir

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