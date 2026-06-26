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Ballon OL à l'entraînement
Ballon OL à l’entraînement / (Crédit : Romane Thevenot)

OL Lyonnes : le bilan des U19 championnes de France 2026

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Portées par une Yasmine Benseba record, les U19 d'OL Lyonnes ont remporté le titre de championnes de France 2026. Voici le bilan chiffré de leur saison.

    Chez OL Lyonnes, l'avenir semble radieux. En tout cas, derrière la formation de Jonatan Giráldez, les jeunes se montrent. La réserve a terminé 3e de D3, jouant le titre jusqu'au bout. Les U19, elles, ont récupéré leur précieux sésame, un an après l'avoir laissé au PSG. Au terme d'une saison en deux temps, les joueuses de Rachel Saïdi, qui quitte son poste, ont été sacrées championnes de France. D'abord dominatrices lors de la première partie de l'exercice, elles ont logiquement eu un peu plus de mal lors de la phase Élite.

    Les Fenottes ont tout de même achevé leur périple dans l'allégresse, après la "finale" remportée contre le PSG (4-2). Avec 22 points, elles devancent les Parisiennes à la différence de but particulière. Une conclusion en apothéose après 17 succès en 20 rencontres de championnat. En Coupe, pour la première édition, leur parcours s'est arrêté en demi-finales, le Paris Saint-Germain ayant pris le meilleur à domicile (2-0). Toutes compétitions confondues, les Lyonnaises ont tout de même gagné 21 de leurs 25 confrontations.

    38 buts pour l'attaquante de 16 ans

    Elles le doivent en grande partie à leur attaque de feu : 104 buts inscrits, soit plus de 4 par match. Elle est notamment incarnée par Yasmine Benseba, qui compte 38 réalisations ! Largement meilleure réalisatrice, l'attaquante de 16 ans (génération 2010) fait mieux que Léa Motyka (11) et Méhisane Zidi (8). Benseba a pesé sur le sprint final, avec 16 des 28 buts d'OL Lyonnes au cours de la phase Élite à son actif.

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    1 commentaire
    1. chignol
      chignol - ven 26 Juin 26 à 13 h 38

      Petit florilège de Yasmine Benseba : https://www.tiktok.com/@user1037857341503/video/7654129098264038689

      Elle dépassé d'une tête toutes les défenseuses adverses !

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