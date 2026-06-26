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Michele Kang, présidente de l'OL
Michele Kang, présidente de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Au-delà de Michele Kang, au moins 4 autres candidats étaient intéressés par l'OL

  • par Gwendal Chabas
  • 3 Commentaires

    • Michele Kang deviendra, sauf relégation de l'OL, l'actionnaire majoritaire du club. L'Américaine n'était pas la seule intéressée par l'Olympique lyonnais.

    L'officialisation est tombée mardi, le même jour que le passage devant la DNCG. Le 23 juin, l'OL a annoncé que, sauf relégation administrative, il aurait une nouvelle actionnaire majoritaire. Michele Kang s'apprête à racheter les parts d'Eagle Bidco, la société mère du Eagle Football Group (EFG), qui détenait le club. Un bouleversement majeur, car ce serait la fin de la multipropriété pour les Rhodaniens. Une suite finalement assez logique au vu des mouvements des derniers mois.

    30 M$ et une injection de cash, Kang prend les commandes

    Le communiqué paru mardi nous donne quelques indications sur le contexte de l'opération. On peut retenir que l'Olympique lyonnais intéressait, outre la femme d'affaires, quatre autres candidats potentiels. Des "investisseurs stratégiques et financiers, ainsi que des créanciers existants d’Eagle Bidco", explique le document. Ainsi, des "accords de confidentialité ont été
    conclus entre EFG et plus de cinq parties ayant manifesté un intérêt crédible et disposant d’une capacité financière appropriée."

    Après ce processus concurrentiel, les administrateurs ont validé la proposition de Michele Kang, qui injectera 71 millions d'euros d'ici à juin 2028. "La meilleure solution possible", ajoute le texte. Pour les 87,78% du capital social de la Société (donc l'OL Groupe), la patronne d'OL Lyonnes déboursera 30 M$, soit un prix par action d’environ 0,1943 $.

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    3 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - ven 26 Juin 26 à 12 h 42

      Elle est trop forte !
      Mika dans sa dernière vidéo parlait d'un bracage .
      Son coup de theatre , la veille de l'audition face à la DNCG , c'est la grande classe !
      Dans le monde du sport , on a sans doute la meilleure business woman de la planète , c'est un truc de fou.

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    2. Avatar
      Saumonons - ven 26 Juin 26 à 13 h 04

      31 millions pour les parts restantes ???? Je ne sais pas à combien elle était auparavant mais elle était clairement très loin des 88% de parts, c'est donc un prix défiant toute concurrence. Il doit y avoir des clauses qui compensent les actionnaires d'une autre manière. Mais j'imagine que c'est avant tout la compétence fantastique avec laquelle elle gère notre club depuis un an qui lui a fait remporter la mise. C'est inestimable. Je suis son plus grand fan, elle a une classe naturelle et elle est ultra compétente et honnête, on ne pouvait rêver mieux. Si elle s'inscrit dans la longue durée, elle pourrait nous emmener très haut... Enfin, on peut raisonnablement imaginer que les féminines et les masculins se trouvent à nouveau réunis, car la vente par Textor pour éponger des dettes me reste encore en travers de la gorge.

      C'est tellement plaisant, après 10 dernières années calamiteuses d'Aulas et la naufrage textorien, d'être entre les mains de quelqu'un de compétent (je me répète), honnête et qui a les intérêts du club en tête.

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    3. SapeCommeJallet
      SapeCommeJallet - ven 26 Juin 26 à 13 h 25

      Elle a promis aux actionnaires qui ont cédés leurs parts + leur créances, un pourcentage sur la plus value futur.
      Elle n'est pas non plus hyper riche et elle n'a pas payé le club très cher.
      Ce que j'en retire de tout ça perso c'est que je ne la vois pas être réellement compétitive.
      Son but c'est surtout de faire tourner l'entreprise OL de manière saine (à savoir à l'équilibre) en essayant de maintenir un niveau sportif correct (8e-5ème place), ce qui sera déjà très bien vu d'où l'on part et ensuite passer la main pour se recentrer sur le foot féminin.

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