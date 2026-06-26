Michele Kang deviendra, sauf relégation de l'OL, l'actionnaire majoritaire du club. L'Américaine n'était pas la seule intéressée par l'Olympique lyonnais.

L'officialisation est tombée mardi, le même jour que le passage devant la DNCG. Le 23 juin, l'OL a annoncé que, sauf relégation administrative, il aurait une nouvelle actionnaire majoritaire. Michele Kang s'apprête à racheter les parts d'Eagle Bidco, la société mère du Eagle Football Group (EFG), qui détenait le club. Un bouleversement majeur, car ce serait la fin de la multipropriété pour les Rhodaniens. Une suite finalement assez logique au vu des mouvements des derniers mois.

30 M$ et une injection de cash, Kang prend les commandes

Le communiqué paru mardi nous donne quelques indications sur le contexte de l'opération. On peut retenir que l'Olympique lyonnais intéressait, outre la femme d'affaires, quatre autres candidats potentiels. Des "investisseurs stratégiques et financiers, ainsi que des créanciers existants d’Eagle Bidco", explique le document. Ainsi, des "accords de confidentialité ont été

conclus entre EFG et plus de cinq parties ayant manifesté un intérêt crédible et disposant d’une capacité financière appropriée."

Après ce processus concurrentiel, les administrateurs ont validé la proposition de Michele Kang, qui injectera 71 millions d'euros d'ici à juin 2028. "La meilleure solution possible", ajoute le texte. Pour les 87,78% du capital social de la Société (donc l'OL Groupe), la patronne d'OL Lyonnes déboursera 30 M$, soit un prix par action d’environ 0,1943 $.