Comment suivre la conférence de presse de l'OL ce vendredi

Michele Kang et Michael Gerlinger se présenteront devant la presse à 17h30 ce vendredi. Une prise de parole à suivre en direct.

C'est la fin des vacances à l'OL. Même si le foot ne s'arrête jamais, avec le mercato et la DNCG, puis la pré-saison, on attendait d'avoir des explications sur plusieurs dossiers menés par le club. Nous aurons quelques réponses ce vendredi, lors de la conférence de presse. À 17h30, trois jours avant la reprise de l'entraînement du groupe de Paulo Fonseca, Michele Kang et Michael Gerlinger s'exprimeront.

Parmi les sujets abordés, le passage devant le "gendarme financier", mais pas seulement. Évidemment, la discussion tournera principalement autour de la prise de pouvoir de l'Américaine. Mardi, l'Olympique lyonnais a annoncé qu'elle deviendrait la nouvelle actionnaire principale. Elle fournira plus d'informations ce 26 juin sur ce bouleversement majeur.

Dès 17h20 sur O&L

Pour suivre l'événement, rendez-vous sur votre site Olympique-et-Lyonnais dès 17h20, d'où vous pourrez assister au direct vidéo. À la suite de quoi, plusieurs articles sur votre média préféré reprendront plus spécifiquement les déclarations de la présidente et du directeur général.