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Michele Kang et Michael Gerlinger, les dirigeants de l'OL
Michele Kang et Michael Gerlinger, les dirigeants de l’OL (photos AFP)

Comment suivre la conférence de presse de l'OL ce vendredi

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Michele Kang et Michael Gerlinger se présenteront devant la presse à 17h30 ce vendredi. Une prise de parole à suivre en direct.

    C'est la fin des vacances à l'OL. Même si le foot ne s'arrête jamais, avec le mercato et la DNCG, puis la pré-saison, on attendait d'avoir des explications sur plusieurs dossiers menés par le club. Nous aurons quelques réponses ce vendredi, lors de la conférence de presse. À 17h30, trois jours avant la reprise de l'entraînement du groupe de Paulo Fonseca, Michele Kang et Michael Gerlinger s'exprimeront.

    Parmi les sujets abordés, le passage devant le "gendarme financier", mais pas seulement. Évidemment, la discussion tournera principalement autour de la prise de pouvoir de l'Américaine. Mardi, l'Olympique lyonnais a annoncé qu'elle deviendrait la nouvelle actionnaire principale. Elle fournira plus d'informations ce 26 juin sur ce bouleversement majeur.

    Dès 17h20 sur O&L

    Pour suivre l'événement, rendez-vous sur votre site Olympique-et-Lyonnais dès 17h20, d'où vous pourrez assister au direct vidéo. À la suite de quoi, plusieurs articles sur votre média préféré reprendront plus spécifiquement les déclarations de la présidente et du directeur général.

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    2 commentaires
    1. cavegone
      cavegone - ven 26 Juin 26 à 12 h 02

      On va pouvoir mesurer le degré de langue de bois.
      Comme toute bonne capitaine d’industrie elle ne peut pas dire sa stratégie long terme. Je sais que beaucoup l’attendent mais elle ne dira que ce qui ne porte pas de conséquences.

      En gros si elle doit vendre l’OL dans deux ans c’est pas là qu’elle va le dire. Si c’est ça elle fera comme Mc Court elle niera le processus de vente pour faire gonfler le prix.
      Logiquement c’est ainsi que ça devrait se passer.

      Signaler
      1. Bioman
        Bioman - ven 26 Juin 26 à 12 h 07

        T'es chafouin aujourd’hui ...

        Mais dans le fond t'as raison !

        Signaler

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