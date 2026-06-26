S'il va en Ligue des champions, l'OL amené à laisser une partie de ses droits TV ?

Vers une nouvelle répartition des droits TV internationaux en Ligue 1 ? Chaque club français qualifié pour la Ligue des champions pourrait abandonner 3 millions d'euros et les mettre dans un pot commun.

Dans un championnat de moins en moins homogène, les droits TV sont le nerf de la guerre. Aujourd'hui, la situation domestique à ce propos est catastrophique. Ce qui pénalise d'ailleurs les clubs, dont l'OL, qui ne toucheront presque rien. La plateforme Ligue 1+ a du mal à dégager de gros bénéfices pour sa première année. D'où l'importance pour l'Olympique lyonnais de passer le 3e tour et le barrage en août afin d'aller en Ligue des champions.

Car présentement, ce sont bien les coupes d'Europe qui rapportent le plus. Mais pour les non-Européens, c'est un sujet de crispation. En effet, rappelons que les pensionnaires de l'élite touchent également des droits TV internationaux. Mais comme l'explique L'Équipe, une large majorité de la somme (131,1 M€ pour 2026-2027) revient aux formations disposant d'un indice UEFA. Seuls 6,5 M€ vont aux autres écuries françaises.

9 ou 12 M€ à répartir ensuite

Or, il est question de revoir cette répartition. Et cela impacterait directement les clubs qualifiés pour la C1. Selon nos confrères, lors d'un récent collège de Ligue 1, il a été proposé que ces derniers abandonnent 3 millions d'euros de leur part des droits TV. Soit 9 ou 12 millions d'euros qui seraient ajoutés à un port commun et redistribués ensuite.