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Les supporters de l'OL contre Nice au Parc OL
Les supporters de l’OL contre Nice au Parc OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Les droits TV européens et la billetterie sauvent l'OL, mais...

  • par Gwendal Chabas

    • Heureusement que l'OL a vécu la Ligue Europa cette saison. Les recettes TV de la C3, plus la billetterie, le sauvent d'une situation précaire. Mais cela ne suffit pas à avoir un meilleur chiffre d'affaires que l'an dernier.

    Mardi, l'OL avait communiqué sur son bilan semestriel. Un document très intéressant et riche d'enseignements. Il portait sur la période de juillet à décembre 2025. Mercredi, Eagle Football Group a poursuivi sur le sentier financier - devenu de plus en plus impactant à Décines - avec la publication de son chiffre d'affaires pour les neuf premiers mois de l'exercice, soit du 1er juillet 2025 au 31 mars. Et il y a là aussi des choses à retenir.

    Par exemple, que la billetterie de l'Olympique lyonnais se porte bien (+16%) par rapport à la même période l'an dernier. Si en Europe, l'évolution n'est pas flagrante (+0,1%), l'écart est très important en championnat. De 26,9 M€, le gain est désormais de 31,7 M€. La présence des fans en tribunes a rapporté 35,9 M€ au club depuis le début de la saison, contre 31 M€ auparavant.

    Des droits TV européens 2 fois plus élevés qu'en France

    Poursuivons dans le positif avec les droits TV européens. Malgré une élimination précoce (8es de finale), ils s'élèvent à 21,9 M€, soit 8% de plus qu'en 2024-2025. Mais Paulo Fonseca avait encore un quart de finale contre Manchester à disputer en avril. Pour le reste, très vite, ça se gâte. Le même secteur, en France, plombe clairement les finances rhodaniennes.

    À ce stade, l'OL touche 10,7 M€ pour une 4e place. On était à 17,8 M€ l'an passé alors que l'équipe se classait 7e. Ces -40% font très mal aux produits des activités qui, contrairement aux six premiers mois, sont désormais en baisse. Voilà l'autre mauvaise nouvelle de ce document.

    L'OL va-t-il vendre avant fin juin ?

    En progrès de 3% de juillet à décembre, avec la vente de joueurs, le chiffre d'affaires lyonnais est maintenant en chute de 8% en comparaison à mars 2025, également après les transferts. Sans le mercato, la différence serait de -7% les dirigeants ayant davantage vendu en 2024-2025 (dont Rayan Cherki à Manchester City, pour rappel).

    Le manque d'événements organisés dans l'enceinte décinoise est un autre gros souci. Ils ont ramené dans les caisses "seulement" 4,5 M€. On grimpait avant à 11,9 M€ grâce aux Jeux olympiques, notamment, en 2024. Sur la période récente, seul le concert d'Imagine Dragons et quelques séminaires ont comblé le vide. Ce qui va changer un peu cet été avec les venues de Linkin Park et Iron Maiden, entre autres.

    De fait, les septuples champions de France ont engrangé 163,6 M€ au total de juillet à mars, contre 178,7 M€ précédemment. Ce qui explique qu'il faudra sans doute vendre avant la fin juin pour gonfler ce bilan. Car l'UEFA veille toujours au grain.

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