Après les trophées UNFP, place aux trophées LFFP. Christiane Endler fait partie des trois nommées pour le titre de meilleure gardienne de la saison.

L’heure de la fin de saison approche, ce qui signifie aussi que l’on entre dans la période des récompenses. Les trophées UNFP viennent à peine de se terminer que la cérémonie des trophées de la Ligue féminine de football professionnel (LFFP) se profile. Si Melchie Dumornay a été élue meilleure joueuse de Première Ligue en début de semaine, Christiane Endler n’avait pas connu la même réussite.

Nommée parmi les meilleures gardiennes du championnat, comme c’est le cas depuis plusieurs saisons, elle avait vu Mylène Chavas, gardienne du Paris FC, dauphin des Lyonnaises en saison régulière, repartir avec le trophée. L’ancienne gardienne du Real Madrid fera de nouveau partie de la concurrence pour l‘internationale chilienne d’OL Lyonnes aux Trophées LFFP. L’excellente Canadienne du FC Nantes, Emily Burns, complète le trio de finalistes.

Remise des prix le 18 mai

Nantes, justement, sera le prochain adversaire de la formation rhodanienne. Les deux équipes, qui se sont affrontées récemment en saison régulière (1-1), se retrouvent samedi (18h) au Parc OL, pour la demi-finale des play-offs. Le vainqueur retrouvera le Paris FC ou le PSG en finale, le 29 mai (21h). La dixième cérémonie des trophées LFFP aura lieu ce lundi 18 mai à 21h avec une diffusion sur Canal+ Sport 360.