OL : la quatrième place, le cadeau empoisonné par excellence ?

Redescendu d'une place après sa défaite à Toulouse dimanche dernier, l'OL a avant tout pour objectif de garder cette 4e place contre Lens. Un classement qui maintiendrait l'espoir de retrouver la Ligue des champions, mais sans les garanties qui vont avec.

Le pire des scenarii au pire des moments. Dimanche dernier à Toulouse, l'OL a plus que perdu trois points en Ligue 1 (2-1). Avec la victoire de Lille dans le même temps, la formation rhodanienne a reculé d'une place au classement, passant de la troisième à la quatrième à une journée de la fin. Pour beaucoup, l'état critique du club il y a bientôt un an pousse à relativiser. Toutefois, avec 75% de chances de finir sur le podium avant le déplacement en Haute-Garonne, les coéquipiers de Corentin Tolisso avaient une occasion en or de presque mettre les deux pieds en Ligue des champions la saison prochaine.

Quatre-vingt-dix minutes plus tard, ce pourcentage a grandement chuté. L'OL n'a plus son destin entre les mains pour finir troisième, mais Paulo Fonseca ou encore Moussa Niakhaté ne bouderont pas leur plaisir de finir quatrièmes. Le meilleur classement lyonnais depuis 2020-2021 (4e) il est vrai, mais un regret malgré tout face à toutes les occasions manquées cette saison. Surtout, la coupe aux grandes oreilles sera encore un mirage au moment du coup de sifflet final de cet exercice 2025-2026, si l'OL arrive à garder cette 4e place.

La pire intersaison possible pour être en barrage

Ce sera un bel exploit, personne ne dira le contraire, quand bien même les Lyonnais ont fait naître quelques espoirs chez les supporters. Mais, en se projetant sur la saison prochaine, cette quatrième place a tout d'un cadeau empoisonné, à plus d'un titre. Paulo Fonseca avait concédé avant le déplacement à Toulouse que "tous les scenarii ont déjà été planifiés". Que ce soit sportivement, financièrement ou en termes de recrutement. Sur ce point, on peut largement croire le technicien lyonnais. Car avec une quatrième place, il y a tout un programme à repenser, à commencer par celui de la reprise de l'entraînement.

Si certains espèrent encore voir la quatrième place devenir directement qualificative pour la Ligue des champions avec un concours de circonstances, l'OL devra bien passer par un tour préliminaire puis potentiellement un barrage pour retrouver la C1. Or, ce troisième tour de qualification se tiendra le 4 ou 5 août pour l'aller et le 11 août pour le retour. Soit une reprise de la compétition quinze jours avant celle de la Ligue 1. Cela veut donc dire retour anticipé à l'entraînement et ainsi un bleu de chauffe bien plus rapide. "Cela peut se payer en cours de saison", concède notre consultant Enzo Reale. D'autant plus que cette année, une Coupe du monde se joue jusqu'au 19 juillet et plusieurs joueurs de l'OL seront concernés par ce Mondial.

Un recrutement retardé

Ils n'iront pas tous jusqu'en finale, mais Moussa Niakhaté, Pavel Sulc ou Nicolas Tagliafico auront besoin de vacances derrière. Et donc pas dans les meilleures des conditions physiques début août... Certes, le Parc OL retrouverait a minima le temps d'un match cette petite musique qui fait le charme des avant-matchs de Ligue des champions et dont se réjouissait Nicolas Puydebois sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones" il y a deux semaines. Mais la place en phase de ligue sera encore loin d'être acquise. Cela fait d'ailleurs plusieurs saisons que les clubs français se cassent les dents dans ce parcours du combattant. Seul Monaco a réussi à s'en sortir, les autres étant reversés en Ligue Europa. Qui dit élimination dit aussi pactole qui s'envole.

La Ligue des champions est bien plus lucrative que sa petite soeur et la direction de l'OL ne cracherait sûrement pas dessus. Que ce soit pour injecter de l'argent frais dans les caisses, mais aussi pour avoir des liquidités sur le marché des transferts. Or, sur ce point là, Enzo Reale, directeur sportif du GOAL FC, apporte quelques réserves. "Dans les cibles estivales, tu ne peux pas séduire des joueurs avec des hypothèses. Certaines cibles veulent à tout prix jouer la Ligue des champions, donc ce sont des profils que tu peux presque exclure". L'OL ne fera de toute façon pas de folie, mais entre avoir l'assurance de la Ligue des champions dans son discours pour certains renforts et une hypothétique participation, la différence est grande.

On n'en est pas à se dire qu'il vaut mieux la 3e ou la 5e car même avec la 4e place, il reste cet espoir européen, mais dans la planification de la saison, cette "place du con" n'a pas que des avantages...