OL : la quatrième place, le cadeau empoisonné par excellence ?

Redescendu d'une place après sa défaite à Toulouse dimanche dernier, l'OL a avant tout pour objectif de garder cette 4e place contre Lens. Un classement qui maintiendrait l'espoir de retrouver la Ligue des champions, mais sans les garanties qui vont avec.
Le pire des scenarii au pire des moments. Dimanche dernier à Toulouse, l'OL a plus que perdu trois points en Ligue 1 (2-1). Avec la victoire de Lille dans le même temps, la formation rhodanienne a reculé d'une place au classement, passant de la troisième à la quatrième à une journée de la fin. Pour beaucoup, l'état critique du club il y a bientôt un an pousse à relativiser. Toutefois, avec 75% de chances de finir sur le podium avant le déplacement en Haute-Garonne, les coéquipiers de Corentin Tolisso avaient une occasion en or de presque mettre les deux pieds en Ligue des champions la saison prochaine.
Quatre-vingt-dix minutes plus tard, ce pourcentage a grandement chuté. L'OL n'a plus son destin entre les mains pour finir troisième, mais Paulo Fonseca ou encore Moussa Niakhaté ne bouderont pas leur plaisir de finir quatrièmes. Le meilleur classement lyonnais depuis 2020-2021 (4e) il est vrai, mais un regret malgré tout face à toutes les occasions manquées cette saison. Surtout, la coupe aux grandes oreilles sera encore un mirage au moment du coup de sifflet final de cet exercice 2025-2026, si l'OL arrive à garder cette 4e place.
La pire intersaison possible pour être en barrage
Ce sera un bel exploit, personne ne dira le contraire, quand bien même les Lyonnais ont fait naître quelques espoirs chez les supporters. Mais, en se projetant sur la saison prochaine, cette quatrième place a tout d'un cadeau empoisonné, à plus d'un titre. Paulo Fonseca avait concédé avant le déplacement à Toulouse que "tous les scenarii ont déjà été planifiés". Que ce soit sportivement, financièrement ou en termes de recrutement. Sur ce point, on peut largement croire le technicien lyonnais. Car avec une quatrième place, il y a tout un programme à repenser, à commencer par celui de la reprise de l'entraînement.
Si certains espèrent encore voir la quatrième place devenir directement qualificative pour la Ligue des champions avec un concours de circonstances, l'OL devra bien passer par un tour préliminaire puis potentiellement un barrage pour retrouver la C1. Or, ce troisième tour de qualification se tiendra le 4 ou 5 août pour l'aller et le 11 août pour le retour. Soit une reprise de la compétition quinze jours avant celle de la Ligue 1. Cela veut donc dire retour anticipé à l'entraînement et ainsi un bleu de chauffe bien plus rapide. "Cela peut se payer en cours de saison", concède notre consultant Enzo Reale. D'autant plus que cette année, une Coupe du monde se joue jusqu'au 19 juillet et plusieurs joueurs de l'OL seront concernés par ce Mondial.
Un recrutement retardé
Ils n'iront pas tous jusqu'en finale, mais Moussa Niakhaté, Pavel Sulc ou Nicolas Tagliafico auront besoin de vacances derrière. Et donc pas dans les meilleures des conditions physiques début août... Certes, le Parc OL retrouverait a minima le temps d'un match cette petite musique qui fait le charme des avant-matchs de Ligue des champions et dont se réjouissait Nicolas Puydebois sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones" il y a deux semaines. Mais la place en phase de ligue sera encore loin d'être acquise. Cela fait d'ailleurs plusieurs saisons que les clubs français se cassent les dents dans ce parcours du combattant. Seul Monaco a réussi à s'en sortir, les autres étant reversés en Ligue Europa. Qui dit élimination dit aussi pactole qui s'envole.
La Ligue des champions est bien plus lucrative que sa petite soeur et la direction de l'OL ne cracherait sûrement pas dessus. Que ce soit pour injecter de l'argent frais dans les caisses, mais aussi pour avoir des liquidités sur le marché des transferts. Or, sur ce point là, Enzo Reale, directeur sportif du GOAL FC, apporte quelques réserves. "Dans les cibles estivales, tu ne peux pas séduire des joueurs avec des hypothèses. Certaines cibles veulent à tout prix jouer la Ligue des champions, donc ce sont des profils que tu peux presque exclure". L'OL ne fera de toute façon pas de folie, mais entre avoir l'assurance de la Ligue des champions dans son discours pour certains renforts et une hypothétique participation, la différence est grande.
On n'en est pas à se dire qu'il vaut mieux la 3e ou la 5e car même avec la 4e place, il reste cet espoir européen, mais dans la planification de la saison, cette "place du con" n'a pas que des avantages...
Sur le plan sportif, recrutement , préparation, c'est compliqué de la gérer cette intersaison
Mais sur le plan financier pour un club malade comme l'OL, une participation à la C1 serait une offrande pour les kang et gerlinguer ...
En tant que supporter, je préfère aller au stade voir des affiches au stade en C1 que de regarder à la télé des clubs limites inconnus en europa ligue
+1000
Bonjour JF.OL
Bien sûre nous préférons tous voir des matchs de C1!
Mais le souci et c'est là raison de cet article là 4eme place est très compliquée pour se qualifier comme l'explique O&L.
Ce match de Toulouse est un énorme gâchis il faut bien le dire.
Si on finit 4eme bien sûr ce sera une énorme performance : j ai bien compris que il faut l'écrire ici d'après certains.
Il peut tout de.meme avoir un miracle pour une qualif directe si Aston Villa gagne lEuropa et si les conditions d'indice Uefa et de classement en championnat sont réunies. Pour ça il faut prier très très très fort !
Si on perd au 1er tour est-ce qu'on est quand même reversé en ligue europa ou pas?
Du coup j'ai cherché et trouvé la réponse, en cas de défait on est reversé directement en ohase de poule de la ligue europa, alors y'a pas à tortiller, il vaut mieux finir 4ème et espérer passer les qualifs en ldc et au pire faire la ligue europa que fair 5ème et faire la ligue europa!
Je sais pas, car financièrement ça changera rien ou pas grand chose, les un peu plus de 20 millions c'est qu'en cas de qualif en poule. Tout ce qu'on gagnerait c'est de jouer 4 matchs pour que dal, à la limite ça servirait de match d'entraînement en été, au moins on serait prêt physiquement pour le championnat et la ligue Europa, mais ça reste 4 matchs supplémentaires, dans une saison ça se ressent.
3e ou 5e place serait l'idéal
hello jd36 je t'ai répondu mais le robot fait des siennes ; si mon com passe tu liras ma réponse
Salut juni
Dac 😉
Bien sur que c'est la place du onc , au pied du podium .
ça complique énormément l'intersaison , il faudra reprendre à fond très tot , sans préparation , et ça pénalise lourdement le recrutement ; on est par exemple en concurrence avec monaco pour un joueur ( le mercato n'est pas ouvert mais il a commencé depuis longtemps au sein des clubs ) , et bien ce joueur va hésiter entre un club potentiellement en C1 et un autre en C4 , c'est déterminant pour attirer des joueurs .
On a fait je ne sais combien de clean sheet cette saison , très bien , mais le jour ou il fallait en faire une , à toulouse , et prendre ce point tellement précieux , on n'y est pas , ça manque d'envie , d'engagement physique , c'est dingue lorsque tu vois l'enjeu de ce match !
Oui mais si on nous avait dit en début de saison , blabla ...
Mais ce discours ne tient plus , on n'est plus en début de saison , comme l'a très justement dit niakhaté , et lui a osé le dire , à l'inverse de son coach ( quel discours de loser , il me tue ce paulo ! ) : oui une cinquième place serait une déception !
Aucun débat possible sur cadeau empoisonné ou pas! Cela fait trop longtemps que l'OL, le club, les joueurs, les supporters attendent ce retour pour faire aujourd'hui la fine bouche pour quoi, privilégier la Ligue Europa et espérer la gagner? On a bien vu l'aspect aléatoire des coupes cette saison (Europa et de France d'ailleurs) pour ne pas apprécier le fait que la Ligue des champions est la graal ultime.
Après, en terme de gestion de l'effectif, cela veut surtout dire que tu commences une campagne avec l'effectif quasi actuel (ce qui est déjà costaud) puis que tu vas chercher des compléments selon la qualif (et le budget) de la Champions.
De la même manière, tu peux garder des joueurs sur les premiers matchs dont ceux de la Champions pour ensuite faire une grosse vente avant fin août (Nuamah par exemple avec un club de PL qui viendrait faire son panic buy) pour le remplacer par une trouvaille d'un championnat européen mineur...
Bref, une multitude de scénarios, d'hypothèses mais la seule certitude: la Ligue des Champions !
Allez les gones, revival face à Lens pour un nouvel exploit !!