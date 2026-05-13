Victorieuses face au PSG (4-1), les joueuses d’OL Lyonnes ont battu un record d’affluence pour une finale de Coupe de France féminine.

Elles n’en ont pas assez de chasser les performances sur les terrains, elles vont aussi les chercher en tribunes. Jamais rassasiées, les coéquipières de Lily Yohannes viennent de remettre la main sur la Coupe de France, un trophée qu’elles convoitaient depuis près de trois ans. En finale face au Paris Saint-Germain, elles se sont imposées 4-1, déconcertantes de maîtrise, grâce à un doublé de Vicki Becho, ainsi qu’à des réalisations de Melchie Dumornay et Lindsey Heaps.

12 858 spectateurs, nouveau record

Dans le Nord de la France, à Valenciennes, elles ont réalisé un nouveau record d’affluence pour une finale de Coupe de France féminine. 12 858 spectateurs étaient présents au stade du Hainaut pour assister à la rencontre, ce qui est plus qu’en 2018, à Strasbourg (12 480). La finale d’alors opposait déjà Lyonnaises et Parisiennes, mais ce sont les joueuses de la capitale qui étaient parvenues à s’imposer (1-0). Entre 2007 et aujourd’hui, c’est la seule fois que la formation rhodanienne s’est inclinée en finale de Coupe de France.

Déjà vainqueur de la Coupe LFFP face au PSG (1-0), le groupe de Jonatan Giraldez prépare idéalement les grandes échéances qui l’attendent, et continue de rêver du quadruplé. Les coéquipières de Wendie Renard défieront Nantes samedi (18h) à domicile, avant de se concentrer sur la finale de Ligue des champions face au Barça le 23 mai (18h). La potentielle finale de Première Ligue face au Paris FC ou au PSG se jouera le vendredi 29 mai à 21 heures. Pour ces trois affiches, les spectateurs devraient être bien plus que 13 000.

Avec David Hernandez à Valenciennes.