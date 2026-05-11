PSG - OL Lyonnes (1-4) : Hegerberg n'était "pas à 100%"

Présente à Valenciennes, Ada Hegerberg n'a toutefois pas participé à la finale de la Coupe de France. L'attaquante norvégienne n'était pas "à 100%" pour ce choc PSG - OL Lyonnes et n'a donc pas été inscrite sur la feuille de match.

De notre envoyé spécial à Valenciennes.

Ce fut la grosse surprise au moment de prendre connaissance de la feuille de match de la finale de Coupe de France. Jonatan Giraldez avait choisi de titulariser Marie-Antoinette Katoto sur le front de l'attaque d'OL Lyonnes plutôt qu'Ada Hegerberg. Seulement, ce choix n'a pas poussé la Norvégienne sur le banc lyonnais mais bien dans les tribunes du stade du Hainaut de Valenciennes. En effet, aucune trace de la Ballon d'Or 2018 sur la feuille de match, alors qu'elle était bien présente dans le nord de la France. Mais pas à 100% comme appris quelques minutes avant le coup d'envoi.

"Elle sera présente la semaine prochaine"

Interrogé par nos soins après le sacre contre le PSG (1-4), Jonatan Giraldez a apporté des éléments de réponse concernant la situation d'Hegerberg. Et au contraire de Kadidiatou Diani, aperçue avec une attelle autour du genou, le coach espagnol s'est montré rassurant. "Je ne pouvais mettre que 18 noms sur la feuille et Ada n'était pas à 100% sur cette semaine d'entraînement. On n'a donc pas pris de risque pour ce match." Avec les play-offs de Première Ligue, mais surtout la finale de la Ligue des champions à Oslo, chez elle, Ada Hegerberg a ainsi fait une coupure même pour une finale. "Mais elle sera bien là la semaine prochaine", nous a confié Giraldez. Mieux vaut prévenir.