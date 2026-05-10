Ce dimanche, OL Lyonnes espère décrocher sa 11e Coupe de France face au PSG. Pour cette finale, les spectateurs du Hainaut pourront profiter de la sonorisation de l'arbitre en cas de décision liée à la VAR.

Temps pluvieux, finale heureuse pour OL Lyonnes ? Ce dimanche après-midi (15h30), les Lyonnaises disputent la finale de la Coupe de France à Valenciennes et la pluie nordiste sera au rendez-vous. Ces conditions météorologiques ne seront pas une excuse pour les joueuses de Jonatan Giraldez qui comptent bien ajouter un deuxième trophée à leur saison. Ce sera encore face au PSG comme en Coupe LFFP. Les Lyonnes espèrent le même dénouement et avec peut-être un peu moins de difficultés (victoire 1-0). En attendant, cette finale de Coupe de France permettra quelques expérimentations dans le football féminin français.

Directement les tirs au but en cas de nul après 90 minutes

Si elle n'était pas disponible lors des tours précédents, la VAR sera bien là au stade du Hainaut pour épauler Elisa Daupeux sur des situations litigieuses. À la manière de ce qui a été vu chez les garçons ces dernières semaines, l'arbitre centrale profitera également de la sonorisation pour expliquer sa décision au public en cas de décision liée à l'assistance vidéo. En plus de cette nouveauté, le duel entre OL Lyonnes et le PSG ne donnera pas lieu à des prolongations en cas d'égalité après 90 minutes. Au lieu de 30 minutes supplémentaires, ce sera direction l'épreuve des tirs au but. De quoi faciliter une approche plus défensive de la formation parisienne ?