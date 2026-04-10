OL - Lorient comme deuxième test de sonorisation des arbitres ?

Après une première expérience vendredi dernier lors de PSG - Toulouse, la sonorisation des arbitres devrait connaitre un nouveau test. Cela devrait être ce dimanche (20h45) pour OL - Lorient.

Plus de transparence pour moins de polémiques ? Au sein de la FFF mais aussi de la Ligue, l’enjeu autour des arbitres est majeur. Cette saison, les différents matchs de Ligue 1 ont donné lieu à plusieurs critiques autour de l’arbitrage et des décisions prises. Ce n’est pas l’OL qui dira le contraire. Sur les 27 journées déjà disputées, le club rhodanien estime avoir été floué plus d’une fois. Que ce soit à Rennes, contre le PSG, à Marseille ou encore dernièrement face à Monaco. Cela a valu quelques suspensions aux dirigeants comme Matthieu Louis-Jean. Ce dimanche, l’OL retrouve d’ailleurs Benoit Bastien, un arbitre qui avait été dans le viseur lyonnais après la défaite contre Paris en novembre dernier.

Un premier test sans action litigieuse

Contre Lorient, l’arbitre central devrait bénéficier d’une aide précieuse, pouvant limiter les polémiques. D'après L'Équipe, un deuxième test pour la sonorisation des échanges liés à la VAR va être effectué à l'occasion de la venue des Merlus, ce dimanche (20h45) à Décines. Vendredi dernier, une première expérience avait été réalisée avec Éric Wattellier lors de PSG - Toulouse. Ce dernier était sonorisé pour expliquer, si besoin, ses décisions liées à l'assistance vidéo au public et aux téléspectateurs. Mais aucune action litigieuse n’avait été recensée.