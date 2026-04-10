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Khalis Merah lors de Rennes - OL
Khalis Merah lors de Rennes – OL (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

Ligue 1 : l'OL recevra Rennes le dimanche 3 mai (20h45)

  • par David Hernandez

    • Après les filles le samedi 2 mai, le Parc OL accueillera une deuxième rencontre durant ce week-end prolongé. Les joueurs de Paulo Fonseca recevront le Stade Rennais le dimanche 3 mai à 20h45.

    Un week-end prolongé, mais le foot ne prendra pas de jour férié, bien au contraire. La pelouse du Parc OL va être mise à rude épreuve pour ce premier week-end de mai. Dès le samedi 2 mai après-midi (15h), les joueuses d'OL Lyonnes recevront Arsenal pour la demi-finale retour de Ligue des champions féminine. Un peu plus de vingt-quatre heures plus tard, le gazon décinois sera à nouveau réquisitionné pour un match de Ligue 1 cette fois-ci. Après la réception d'Auxerrele 25 avril (15h), l'OL recevra une deuxième fois de suite avec la venue du Stade Rennais. Le match aura lieu en prime time dimanche 3 mai (20h45) et sera diffusé sur Ligue 1+.

    Une rencontre décisive pour l'Europe ?

    Suivant les résultats de ces prochaines semaines dans la capitale des Gaules, ce choc de la 32e journée pourrait bien s'avérer décisif dans la course à l'Europe. À l'heure actuelle, l'OL et le Stade Rennais ne sont séparés que d'un point avec respectivement la sixième et la septième place. Toutefois, les deux clubs sont loin d'être décrochés dans la course à la Ligue des champions. Quoi qu'il en soit, ce rendez-vous, à trois journées de la fin, pourrait bien avoir des conséquences sur les objectifs de chacun.

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