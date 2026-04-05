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Christiane Endler lors d'Arsenal - OL
Christiane Endler lors d’Arsenal – OL (AFP)

Ligue des champions : OL Lyonnes recevra Arsenal le 2 mai (15h)

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, OL Lyonnes affrontera Arsenal. Si le match aller n’a pas encore été programmé, le retour se jouera le samedi 2 mai au Parc OL (15h).

    Une revanche à prendre. Wendie Renard n’aime pas vraiment ce terme, mais en retrouvant Arsenal en demi-finale de Ligue des champions, difficile de ne pas repenser à ce qu’il s’est passé la saison passée à ce même stade de la compétition. En 2025-2026, les Londoniennes arriveront en qualité de tenantes du titre et cela renforcera forcément la motivation d’OL Lyonnes. Comme la saison passée, les Fenottes se rendront en Angleterre pour la demie aller.

    OL - Rennes le même week-end en Ligue 1

    La programmation du match n’est pas encore tombée mais avec Arsenal - Newcastle chez les garçons le samedi 25 avril à 18h30, cela laisse à penser que l’aller se disputera le dimanche 26 avril. Pour ce qui est du retour au Parc OL, l’UEFA a choisi de programmer la rencontre au samedi 2 mai à 15h*. À noter que les joueurs de Paulo Fonseca joueront également ce même week-end à Décines contre Rennes. Toutefois, le match de Ligue 1 ne connait pas encore sa programmation.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      undeuxtrois - dim 5 Avr 26 à 13 h 04

      La Ligue 1 devrait sans nul doute organiser le match au même moment que l'UEFA, car on aime faire bien les choses chez nous !

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