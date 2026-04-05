OL Académie : Balmont milite pour le déménagement à Décines

Entraîneur des U19 de l’OL, Florent Balmont reste un ancien joueur formé à l’Académie. Ayant connu la proximité Tola Vologe - Gerland, il voit d’un bon œil un futur déménagement des équipes de jeunes à Décines.

Il y a presque 30 ans, il soulevait la Coupe Gambardella sous les ordres d’Armand Garrido. Ce dimanche à 15h (entrée gratuite), Florent Balmont verra peut-être son ancien formateur en tribune pour observer le quart de finale entre ses U18 et le Stade Rennais. Revenu au centre de formation l’été dernier pour reprendre le pool U19-U18, Balmont espère bien revivre son épopée de 1997. Formé à l’OL, ayant connu ses premières minutes en pros à Gerland, deux titres de champion de France, le natif de Sainte-Foy-lès-Lyon a tout connu dans la capitale des Gaules. Désormais dans la peau du formateur, Florent Balmont a souligné la notion "d’apprentissage" et de "développement" au moment de parler de ses tâches à l’Académie.

"Cela permet de s'inspirer, de se projeter"

Toutefois, l’ancien milieu fait partie de ces nostalgiques de l’époque où les jeunes côtoyaient au plus près les joueurs professionnels de l’OL. Un lien qui s’est rompu depuis le déménagement à Décines en 2016. Alors, à la question de savoir si rapatrier une partie de l’Académie à Décines était une bonne idée, difficile pour lui de répondre par la négative. "Oui, c’est capital. À l’époque, on était à Tola (Vologe, l'historique centre de formation de l’OL), à côté de Gerland. On voyait les pros s’entraîner à côté, et ça donnait envie. Aujourd’hui, il y a plus de distance, et ça peut manquer. L’objectif, c’est de retrouver cette proximité et que les jeunes puissent voir les professionnels, s’en inspirer, et se projeter. C’est important pour leur motivation et leur progression vers le haut niveau." Le projet est toujours en cours, même si rien n’a encore réellement avancé.