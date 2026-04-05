Face à l'importance de la rencontre en Coupe Gambardella, le choix a été fait de laisser Adil Hamdani à la disposition des U18 de l'OL. L'ailier sera l'un des atouts offensifs lyonnais face à Rennes, ce dimanche (15h, entrée gratuite).

Vendredi, Florent Balmont avait tenté de maintenir le suspense. Questionné par nos soins sur la possibilité de voir Adil Hamdani présent dans le groupe pour le quart de la Coupe Gambardella, l'entraîneur des U18 de l'OL avait avancé qu'il "restait encore une séance (samedi). On s’adapte en fonction du groupe professionnel et des décisions prises. On fera avec les joueurs disponibles." Seulement, le jeune ailier n'avait pas pris part à l'avant-dernière séance collective du groupe de Paulo Fonseca. Cela laissait supposer qu'il jouerait bien ce dimanche à 15h mais avec les jeunes de la Gambardella à Décines (entrée gratuite) plutôt qu'à Angers.

Trois buts dans la compétition

Non-retenu dans le groupe professionnel pour le match de Ligue 1, Adil Hamdani sera donc l'un des atouts offensifs de Florent Balmont en milieu d'après-midi. Pour mettre à mal le tenant du titre qu'est Rennes, les dribbles chaloupés du Parisien de naissance ne seront pas de trop. Il avait marqué lors du tour précédent, mais aussi un doublé en 32e de finale à Annecy.