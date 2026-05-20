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Tanner Tessmann buteur pour OL - Angers
Tanner Tessmann buteur pour OL – Angers (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Mercato - OL : Tanner Tessmann serait valorisé à 20 M€

  • par Tristan Le Pezennec
  • 3 Commentaires

    • Courtisé en Italie et en Angleterre, Tanner Tessmann ferait l’objet d’un intérêt prononcé de la part de Leeds, pensionnaire de Premier League. L'OL espérerait une vente autour de 20 millions d'euros.

    Cela sent la fin de l’histoire pour Tanner Tessmann. Blessé en fin de saison, il est possible qu’il ait joué son dernier match avec l’OL contre Auxerre (3-2), où il était entré en jeu en première période pour suppléer Orel Mangala. Arrivé de Venise à l’été 2024, il a porté le maillot lyonnais à 76 reprises, pour trois buts marqués.

    L'Atlético a tenté de le faire venir cet hiver

    Garant de l’équilibre de l’équipe de Paulo Fonseca, il a néanmoins eu globalement du mal à convaincre depuis deux ans. Courtisé en Italie et en Angleterre, il devrait partir cet été. D'autant plus que son club a besoin de vendre, surtout avec l’incertitude liée à sa participation à la prochaine Ligue des champions. L'hiver dernier, l’Atlético a bien tenté de recruter l’international américain (14 capes) pour qu’il rejoigne son compère de la sélection, Johnny Cardoso, au milieu de terrain. L’offensive des Colchoneros n'avait pas abouti.

    Leeds aimerait boucler son arrivée avant la Coupe du monde

    Cet été, les Rhodaniens sont ouverts à un départ du joueur de 24 ans. Selon The Athletic, ils en attendraient entre 20 et 25 millions d’euros. Une somme importante, mais Tanner Tessmann ne manque pas de prétendants. Brentford aurait fait part de son intérêt il y a quelques semaines, mais c’est aujourd’hui Leeds qui semblerait le mieux placé.

    Les Peacocks sont actuellement quatorzièmes de Premier League, et ils ont acquis leur maintien depuis longtemps. Leur volonté serait de conclure l'arrivée de Tanner Tessmann avant son départ, probable, pour la Coupe du monde (11 juin - 19 juillet). La saison dernière, les deux formations avaient déjà fait affaire. Après un an et demi à l’OL, le gardien brésilien Lucas Perri avait rejoint l'Angleterre pour seize millions d’euros.

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    3 commentaires
    1. OLyonn@is
      OLyonn@is - mer 20 Mai 26 à 13 h 38

      On vend!😗

      Signaler
    2. Avatar
      lekinslayer - mer 20 Mai 26 à 13 h 44

      Pas un mauvais joueur, mais j'ai l'impression qu'il est un peu perdu au milieu de terrain

      Je pense en revanche que dans une défense a 3 il peut vraiment bien marché

      Signaler
    3. Avatar
      Centoss - mer 20 Mai 26 à 14 h 23

      Si on arrive vraiment à en tirer 20M, je dis bravo.

      Signaler

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