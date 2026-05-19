Actualités
Le tifo du Kop Virage Nord pour Fleury Di Nallo lors d'OL - Lens
Le tifo du Kop Virage Nord pour Fleury Di Nallo lors d’OL – Lens (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Parc OL : un record d’affluence avec un parcage visiteurs contre Lens

  • par Tristan Le Pezennec

    • Face à Lens dimanche soir (0-4), le record d’affluence pour un match de l’OL a failli être battu. Il ne manquait que trente spectateurs. Toutefois, c'est la première fois que le stade de Décines atteint une telle affluence avec la présence de supporters adverses.

    L’OL est passé aussi proche de battre le record d‘affluence pour un match au Parc OL qu’il est passé à côté de son match contre Lens (0-4). La très chaude ambiance de début de match a vite été calmée par le déroulé de la rencontre. Les hommes de Paulo Fonseca ont été écrabouillés par des Lensois même pas au complet, et qui ne jouaient plus grand-chose au moment d’aborder cette ultime journée. Les Lyonnais, eux, avaient encore la possibilité d’accrocher une place sur le podium de la Ligue 1, en fonction du résultat de Lille, et du leur aussi.

    Des places vendues à une vitesse folle

    Malgré le cadeau du LOSC, défait contre Auxerre (0-2), l’OL reste quatrième, car il est passé à côté de son dernier match, comme il était passé à côté à Toulouse, déjà (2-1). Les supporters, eux, avaient pourtant répondu présent. Dès le coup de sifflet final de la magnifique victoire contre Rennes (4-2), il était compliqué de se procurer des places pour le dernier rendez-vous de la saison à Décines. Les sièges se sont vendus très rapidement, et le record d’affluence du Parc OL a bien failli être battu.

    Record d'affluence avec des supporters adverses

    Trente spectateurs. Une classe de collégiens. 58 227 personnes avaient pris place dans l’enceinte rhodanienne. Le record, établi un peu plus tôt dans la saison face au PSG (2-3), était de 58 257. Néanmoins, il s’agit d’un record d’affluence avec la présence d’un parcage visiteur. Face au PSG, à l’OM, ou encore face à l’ASSE, le déplacement des supporters adverses est, dorénavant, très régulièrement interdit.

    Avant cette saison, le précédent record était de 58 230 spectateurs. C’était déjà face au PSG, qui s’était imposé, en 2022, sur le plus petit des scores à Décines (0-1).

    à lire également
    La joie des joueurs d'Aston Villa
    Ligue des champions : pourquoi Aston Villa peut faire les affaires de l’OL

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Le tifo du Kop Virage Nord pour Fleury Di Nallo lors d'OL - Lens
    Parc OL : un record d’affluence avec un parcage visiteurs contre Lens 11:45
    La joie des joueurs d'Aston Villa
    Ligue des champions : pourquoi Aston Villa peut faire les affaires de l’OL 11:00
    Afonso Moreira lors d'OL - Lens
    Ligue 1 : contre Lens, l'OL a concédé sa plus large défaite à domicile depuis 1989 10:15
    Romane Rafalski lors d'OL Lyonnes - Dijon
    OL Lyonnes : la réserve perd la tête à deux journées de la fin 09:30
    Endrick lors d'un match avec le Brésil
    Coupe du monde 2026 : en venant à l'OL, Endrick a réussi son pari avec le Brésil 08:45
    Khalis Merah en discussions avec Clinton Mata et Ainsley Maitland-Niles lors de Toulouse - OL
    OL : et maintenant, c'est quoi la suite ? 08:00
    Melchie Dumornay (OL Lyonnes) lauréate du titre de meilleure joueuse de Première Ligue.
    OL Lyonnes - Trophées LFFP : Dumornay sacrée, Giraldez snobé 07:30
    Afonso Moreira lors d'OL - Lens
    L'OL humilié mais qualifié ! La Ligue des champions dans le viseur... 18/05/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Léa Motyka buteuse avec l'équipe de France à l'Euro U17
    Euro U17 : la France et ses joueuses d'OL Lyonnes finissent avec l'argent 18/05/26
    Endrick lors de sa présentation comme nouveau joueur de l'OL
    OL : Endrick est déjà rentré à Madrid 18/05/26
    Les joueurs de l'OL à l'échauffement avant le PSG
    OL : six semaines de vacances et une reprise le 29 juin 18/05/26
    Clinton Mata et Ruben Kluivert à l'échauffement lors de Young Boys Berne - OL
    OL - Lens (0-4) : la raison de la sortie de Kluivert à la mi-temps 18/05/26
    Ada Hegerberg (OL) contre Barcelone en 2022
    OL Lyonnes - Barcelone : une fan-zone place des Terreaux samedi prochain 18/05/26
    Le tifo du Kop Virage Nord pour Fleury Di Nallo lors d'OL - Lens
    OL - Lens (0-4) : Di Nallo méritait un tout autre hommage 18/05/26
    Corentin Tolisso lors de Celta - OL
    Tolisso (OL) sur son absence de la liste des Bleus : "J’ai tout donné, je n’ai aucun regret" 18/05/26
    Pierre Sage, l'entraîneur de Lens, au cours du match de Ligue 1 à Toulouse le 2 janvier 2026 au Stadium
    OL - Lens (0-4) : Sage a joué un bien mauvais tour à son ancien club 18/05/26
    Paulo Fonseca en discussion avec Corentin Tolisso lors de Strasbourg - OL
    Dates, équipes déjà qualifiées… Ce que l’on sait déjà du chemin de l’OL pour la Ligue des champions 18/05/26
    Endrick fait ses adieux à l'OL contre Lens
    Mercato : Endrick et l’OL, "aujourd’hui, c’est terminé" 18/05/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut