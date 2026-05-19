Face à Lens dimanche soir (0-4), le record d’affluence pour un match de l’OL a failli être battu. Il ne manquait que trente spectateurs. Toutefois, c'est la première fois que le stade de Décines atteint une telle affluence avec la présence de supporters adverses.

L’OL est passé aussi proche de battre le record d‘affluence pour un match au Parc OL qu’il est passé à côté de son match contre Lens (0-4). La très chaude ambiance de début de match a vite été calmée par le déroulé de la rencontre. Les hommes de Paulo Fonseca ont été écrabouillés par des Lensois même pas au complet, et qui ne jouaient plus grand-chose au moment d’aborder cette ultime journée. Les Lyonnais, eux, avaient encore la possibilité d’accrocher une place sur le podium de la Ligue 1, en fonction du résultat de Lille, et du leur aussi.

Des places vendues à une vitesse folle

Malgré le cadeau du LOSC, défait contre Auxerre (0-2), l’OL reste quatrième, car il est passé à côté de son dernier match, comme il était passé à côté à Toulouse, déjà (2-1). Les supporters, eux, avaient pourtant répondu présent. Dès le coup de sifflet final de la magnifique victoire contre Rennes (4-2), il était compliqué de se procurer des places pour le dernier rendez-vous de la saison à Décines. Les sièges se sont vendus très rapidement, et le record d’affluence du Parc OL a bien failli être battu.

Record d'affluence avec des supporters adverses

Trente spectateurs. Une classe de collégiens. 58 227 personnes avaient pris place dans l’enceinte rhodanienne. Le record, établi un peu plus tôt dans la saison face au PSG (2-3), était de 58 257. Néanmoins, il s’agit d’un record d’affluence avec la présence d’un parcage visiteur. Face au PSG, à l’OM, ou encore face à l’ASSE, le déplacement des supporters adverses est, dorénavant, très régulièrement interdit.

Avant cette saison, le précédent record était de 58 230 spectateurs. C’était déjà face au PSG, qui s’était imposé, en 2022, sur le plus petit des scores à Décines (0-1).