Auteur d’une saison remarquable avec l’OL, Corentin Tolisso est revenu, après la défaite contre Lens (0-4), sur son absence de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde.

La dernière semaine de l’exercice 2025-2026 de Corentin Tolisso n’aura pas été dans la lignée du reste de son excellente saison. L’OL a perdu sa troisième place contre Toulouse (1-2) puis il n’est pas parvenu à la récupérer contre Lens (0-4), où il a pris l’eau de toute part. S’il a tout de même été élu dans l’équipe type de la saison lors des trophées UNFP lundi dernier, il a constaté, sans grande surprise, son absence de la liste de Didier Deschamps au JT de TF1 jeudi soir.

Une saison impressionnante mais pas suffisante

Pas sélectionné lors du dernier rassemblement, le capitaine lyonnais n’y croyait plus vraiment. "C’est vrai que, déjà en mars, j'avais eu une déception et après on s'était fait éliminer en Ligue Europa. Là, il y a encore une déception et on perd aujourd'hui (dimanche). Mais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?"

Auteur de quinze buts et de six passes décisives, Tolisso n’a peut-être jamais été aussi fort. En tout cas, cela faisait très longtemps qu’il n’avait pas évolué à un tel niveau. "Moi j'ai donné le meilleur de moi-même. J'ai fait, sur un plan personnel, la meilleure saison de ma carrière. Surtout d'un point de vue statistique. Après, Didier Deschamps a dit ce qu'il avait à dire. Il a parlé de 'cinq milieux indiscutables'. Moi j'ai tout donné, j'ai zéro regret. Je ne peux rien me reprocher. Je suis fier de ce que j'ai fait, de ce que j'ai mis en place. C'est la vie, c'est le football", philosophait-il, non sans une légère amertume.

Il pourrait être appelé en cas de blessure d'un milieu de terrain

Dans une liste avec un ou deux milieux de plus, il aurait sans doute fait partie de l’aventure. Ce qui pousse le champion du monde 2018 à se tenir prêt, en cas de pépin ? "On ne sait jamais ce qu'il peut arriver dans le football donc il y a toujours ce petit espoir. Mais je ne vous mens pas que j'ai préparé mes vacances. Je vais faire comme si mais en tout cas je leur souhaite bonne chance et j'espère qu'ils feront de très belles choses", a-t-il conclu après la lourde défaite de l’OL contre Lens (0-4).

Si Lyon retrouvait la Ligue des champions en septembre prochain, toujours avec Tolisso en chef de file, cela pousserait peut-être le futur sélectionneur des Bleus a rappelé, enfin, le milieu de terrain aux 28 sélections en équipe de France (2 buts).