Tolisso (OL) sur son absence de la liste des Bleus : "J’ai tout donné, je n’ai aucun regret"

  • par Tristan Le Pezennec
  • 4 Commentaires

    • Auteur d’une saison remarquable avec l’OL, Corentin Tolisso est revenu, après la défaite contre Lens (0-4), sur son absence de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde.

    La dernière semaine de l’exercice 2025-2026 de Corentin Tolisso n’aura pas été dans la lignée du reste de son excellente saison. L’OL a perdu sa troisième place contre Toulouse (1-2) puis il n’est pas parvenu à la récupérer contre Lens (0-4), où il a pris l’eau de toute part. S’il a tout de même été élu dans l’équipe type de la saison lors des trophées UNFP lundi dernier, il a constaté, sans grande surprise, son absence de la liste de Didier Deschamps au JT de TF1 jeudi soir.

    Une saison impressionnante mais pas suffisante

    Pas sélectionné lors du dernier rassemblement, le capitaine lyonnais n’y croyait plus vraiment. "C’est vrai que, déjà en mars, j'avais eu une déception et après on s'était fait éliminer en Ligue Europa. Là, il y a encore une déception et on perd aujourd'hui (dimanche). Mais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?"

    Auteur de quinze buts et de six passes décisives, Tolisso n’a peut-être jamais été aussi fort. En tout cas, cela faisait très longtemps qu’il n’avait pas évolué à un tel niveau. "Moi j'ai donné le meilleur de moi-même. J'ai fait, sur un plan personnel, la meilleure saison de ma carrière. Surtout d'un point de vue statistique. Après, Didier Deschamps a dit ce qu'il avait à dire. Il a parlé de 'cinq milieux indiscutables'. Moi j'ai tout donné, j'ai zéro regret. Je ne peux rien me reprocher. Je suis fier de ce que j'ai fait, de ce que j'ai mis en place. C'est la vie, c'est le football", philosophait-il, non sans une légère amertume.

    Il pourrait être appelé en cas de blessure d'un milieu de terrain

    Dans une liste avec un ou deux milieux de plus, il aurait sans doute fait partie de l’aventure. Ce qui pousse le champion du monde 2018 à se tenir prêt, en cas de pépin ? "On ne sait jamais ce qu'il peut arriver dans le football donc il y a toujours ce petit espoir. Mais je ne vous mens pas que j'ai préparé mes vacances. Je vais faire comme si mais en tout cas je leur souhaite bonne chance et j'espère qu'ils feront de très belles choses", a-t-il conclu après la lourde défaite de l’OL contre Lens (0-4).

    Si Lyon retrouvait la Ligue des champions en septembre prochain, toujours avec Tolisso en chef de file, cela pousserait peut-être le futur sélectionneur des Bleus a rappelé, enfin, le milieu de terrain aux 28 sélections en équipe de France (2 buts).

    4 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - lun 18 Mai 26 à 13 h 45

      Il pouvait guère faire mieux, et même en finissant meilleur buteur je suis même pas sur que l'autre con l'aurait pris...
      Imaginez :
      La sélection est faite, mais l'ol va faire la finale de la ligue Europa, Tolisso marque l'unique but et gagne donc la coupe d'Europe.
      Déduction : malgré ce titre tjrs pas de sélection en EDF.
      Ce Deschamps à l'air d'être encore plus con que la moyenne...

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      1. Tongariro
        Tongariro - lun 18 Mai 26 à 13 h 52

        "même en finissant meilleur buteur je suis même pas sur que l'autre con l'aurait pris..."
        "Ce Deschamps à l'air d'être encore plus con que la moyenne..."

        😂😂😂

        Merci au robot d'avoir laissé passer ça 😉

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        1. janot06
          janot06 - lun 18 Mai 26 à 14 h 23

          Le robot tire au hasard et n'a aucune logique, comme celui qui l'a programmé.
          Dans quel but ?...

    2. Avatar
      olgoneforever - lun 18 Mai 26 à 14 h 42

      A quand des explications de O&L sur ce robot acheter chez Temu au moindre coup ?
      Ça sent la venue d'un forum concurrent si nos posts sont supprimés sans aucune raison valable ...

      Signaler

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