Passées au travers lors de la première mi-temps, les joueuses d'OL Lyonnes ont rectifié le tir en deuxième mi-temps face à Nantes. Une large victoire (8-0), mais qui sert également de piqûre de rappel sur l'intensité à mettre.

Damaris Egurrola

On n'est pas bien entrées dans le match et on n'a pas su imposer notre identité de jeu. Dans une demi-finale, face à une équipe de Nantes qui n'avait rien à perdre et qui a montré de belles choses, ça s'est avéré compliqué. On a fait quelques ajustements, mais l'essentiel était d'y mettre plus d'intensité et d'agressivité. Que ce soit avec le ballon, mais aussi sans le ballon, parce que nous n'étions vraiment pas au top. C’est compliqué à gérer quand tu joues un match comme celui-ci en sachant qu'une finale de Ligue des champions t'attend la semaine d'après. Mentalement, c'est dur. Mais bon, on a réussi à faire le travail, on a gagné (8-0), c'est le plus important. Dès demain, on sera prêtes à préparer cette grande échéance de la semaine prochaine. Ce sera un gros match, mais nous avons le temps de bien nous y préparer.

Vicki Becho

En première mi-temps, ce n'était tout simplement pas nous. On ne se reconnaissait pas, et personne ne nous reconnaissait, que ce soit le staff ou nos propres supporters. Il fallait absolument qu'on réagisse. On l'a fait de la meilleure des manières, on a marqué huit buts en 45 minutes ! C'est une très belle réaction qui démontre la force de caractère de l'équipe. Enchaîner les matchs et garder une telle régularité, ce n'est pas facile. Mais nous avons fait un championnat avec zéro défaite, ce qui prouve qu'on a très bien travaillé cette saison. Nous sommes en finale des quatre compétitions auxquelles nous avons participé, c'est incroyable.

Jonatan Giraldez

Je pense qu'il nous a manqué beaucoup de choses en première mi-temps, notamment en termes de mobilité et d'attaque de la profondeur. On a eu du mal à gagner nos duels. Je n'ai pas vu l'équipe que j'aimerais voir. Mais c'est vrai que la deuxième mi-temps a été complètement différente. Les joueuses ont attaqué l'espace, gagné beaucoup plus de duels, et attaqué la surface avec plus de présence, comme on sait le faire. De manière générale, je suis content, mais c'est exact que la première période n’était pas la meilleure. Avec le match très important qui arrive le week-end prochain, c'est aussi un peu normal d'avoir eu cette gestion. Globalement, je suis satisfait car l'équipe va très bien, on a beaucoup de joueuses qui reviennent pour aider l'équipe. Cette victoire est très importante pour nous.