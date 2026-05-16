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Jonatan Giraldez en discussions avec Wendie Renard lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
Jonatan Giraldez en discussions avec Wendie Renard lors d’OL Lyonnes – Wolfsburg (Photo by HMB Media / Picture Alliance / DPPI via AFP)

VAR, sonorisation… le dispositif arbitral d’OL Lyonnes - Nantes

  • par David Hernandez

    • Ce samedi (18h), OL Lyonnes et Nantes jouent pour une place en finale des play-offs de Première Ligue. La VAR et la sonorisation de l’arbitre seront au rendez-vous au Parc OL.

    Une place pour la finale de championnat. Ce samedi en début de soirée (18h), OL Lyonnes et le FC Nantes se feront face en demi-finale des play-offs de Première Ligue. Une première entre les deux formations à ce stade de la compétition. Elles se sont déjà affrontées à deux reprises en saison régulière (victoire 6-1 des Lyonnes et nul 1-1). Cette première demi-finale sera diffusée sur Canal+ Foot avec notamment Sidney Govou aux commentaires.

    Fournier pourra expliquer sa décision suite à l'intervention de la VAR

    Le Parc OL devrait attirer entre 5 000 et 6 000 spectateurs pour ce "Match 2 Wouf" où il est possible de venir avec son chien. La présence canine ne sera pas la seule nouveauté par rapport aux matchs de la saison régulière. En effet, la VAR sera utilisée en cas de situation litigieuse durant cet OL Lyonnes - Nantes. En cas d’utilisation, Romy Fournier pourra expliquer et justifier sa décision. La sonorisation de l’arbitre sera mise en place à compter de ces demi-finales mais aussi pour la finale du 29 mai prochain.

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