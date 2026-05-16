Avant d'affronter Nantes en demi-finale des play-offs de Première Ligue ce samedi (18h), Marie-Antoinette Katoto est revenue sur la finale de Coupe de France remportée face au PSG (4-1) avant de se projeter sur les futures échéances qui attendent OL Lyonnes.

Après la victoire en Coupe de France, quel a été l’état d’esprit de l’équipe cette semaine ?

On a pris cette Coupe de France très au sérieux, déjà car c’est un titre à aller chercher, et puis ça faisait plusieurs années qu’on ne l’avait pas gagné. Ça fait du bien, on était très contentes. On se donne les moyens de jouer ce genre de matchs. C’est une très bonne chose pour la suite.

On vous a forcé à aller sur le terrain à la fin pour vous puissiez soulever le trophée. C’était un match particulier pour vous, face au PSG ?

On est passé chacune après l’autre pour soulever la coupe. C’est vrai que c’était un match spécial pour certaines mais peu importe l’adversaire, on avait envie de remporter ce match et de gagner un nouveau titre.

"On en envie de faire plaisir à notre public"

Le coach a insisté sur la nécessité de rester concentré sur cette demie, malgré la finale de Ligue des champions face au Barça la semaine prochaine (23 mai, 18h). C’est aussi la mentalité que vous avez dans le vestiaire ?

Oui, je pense que le match est très important. Il l’est, au même titre que tous les autres de ce mois de mai. C’est un match à gagner, à domicile. On a envie de faire plaisir à notre public, et on se doit d’accéder à la finale des play-offs. On veut continuer sur notre lancée.

Vous étiez l’une des rares titulaires à être présente lors du match nul face à Nantes il y a quelques semaines (1-1), avec une équipe remaniée. Comment avez-vous vécu ce match et à quoi vous attendez-vous pour la demi-finale de demain, tactiquement notamment ?

Déjà, Nantes est une très belle équipe, agréable à regarder. On doit les prendre au sérieux. Le dernier match, c’était totalement différent. Aucune des deux équipes n’a vraiment joué à fond. Mais elles sont performantes au niveau technique, tactique aussi. Elles ont un très bon coach, de très bonnes joueuses. Ça va être un beau match.

Au niveau de la tactique mise en place par le coach, le rôle d’avant-centre est un peu ingrat, vous n’avez pas souvent grand-chose à vous mettre sous la dent. Y a-t-il un peu de frustration ?

Ça dépend de comment on le prend. Personnellement, c’est vrai qu’il y a des périodes frustrantes. Le rôle de numéro 9 est ingrat de base. J’ai beaucoup appris cette saison tactiquement, et je trouve que, malgré tout, ça fonctionne bien lors de nos matchs. C’est ce qui compte, donc je suis contente. Ce sont des nouvelles méthodes que j’assimile jour après jour, c’est une bonne chose.